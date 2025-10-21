Sale a la luz ‘Nobody's girl: las memorias de Virginia Giuffre contra Epstein y Maxwell

Virginia Giuffre ha sido una de las principales voces que ha denunciado durante años y públicamente los abusos cometidos por parte del empresario Jeffrey Epstein. El pasado mes de abril se suicidó en su casa en Australia a los 41 años. Antes de morir, había estado escribiendo este libro que vuelve a poner en el foco mediático el mayor caso de pederastia en Estados Unidos hasta la fecha.

Giuffre cuenta en estas memorias que comenzó a sufrir abusos sexuales a los 7 años por parte de su padre. Aunque él lo ha negado y ha insistido en decir que nunca supo sobre Epstein y lo que estaba pasando hasta que lo vio en las noticias. Sin embargo, el hermano de Giuffre, sí que ha realizado varias entrevistas a los medios, afirmando que ha confrontado a su padre por ello.

Sobre Epstein, la propia Giuffre se describe como “la víctima perfecta” del magnate, que se suicidó en 2019 en una celda en Nueva York. También describe a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y que se enfrenta desde 2022 a veinte años de prisión por tráfico sexual como una ‘depredadora’. Según Giuffre, fue Maxwell la que la reclutó con 16 años cuando trabajaba en un club de Mar-a-Lago. A partir de ahí, es cuando afirma que tanto Epstein como Maxwell la manipulaban y chantajeaban para que mantuviera relaciones sexuales con hombres de la élite estadounidense y también británica. Entre ellos, el Príncipe Andrés, con quien asegura en el libro que llegó a participar en una orgía junto a otras ocho jóvenes.

El Príncipe Andrés y sus títulos

A pesar de que el ex duque de York siempre negó estos hechos, e incluso, llegó en 2022 a un acuerdo económico con Virginia Guiffre, el viernes pasado anunció que renunciaba voluntariamente a no usar sus títulos reales. Incluido el del duque de York, que le regaló Isabel II en su boda y el de la Orden de la Jarretera, el título de caballería más antiguo y de mayor honor en Reino Unido.

En sus memorias, Giuffre relata que Maxwell le presentó al Príncipe Andrés en 2001, cuando él tenía 41 años y ella 17. También que después del primer encuentro sexual entre ellos, Giuffre describe que no se ‘sintió bien’, y que el propio Epstein le pagaría hasta 15.000 dólares por estar con él.

Por ahora, la Casa Real británica no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha ocurrido es que un pequeño número de parlamentarios británicos han pedido que le retiren oficialmente los títulos al Príncipe Andrés. De momento, aunque haya decidido no usar sus títulos, sigue siendo príncipe por el hecho de ser un hijo de un monarca.

