Delsa Solórzano, candidata a las primarias de Venezuela: "Vivo bajo asedio, me vigilan permanentemente..."

En Venezuela, Delsa Solórzano es sinónimo de la lucha por los derechos humanos: "soy una madre venezolana que lucha por los derechos humanos de una nación". Abogada y especialista en ciencias penales, Delsa entró en política hace más de 20 años cuando era estudiante, pero no fue hasta 2018 cuando se decidió a crear su propio partido político denominado Encuentro Ciudadano: "creo que si algún error cometí en la política es no haber fundado el partido antes, pero fue un proceso de crecimiento personal. Aunque soy su líder, nuestra idea es que sea un partido que perviva a lo largo de la historia republicana, que sea una idea y no un partido para adorar a alguien, esto no es una Iglesia, esto es un partido político".

"No importa cuántos títulos universitarios tengas, cuántos idiomas hables, cuánto te hayas preparado... si eres mujer eres bruta, y si eres bruta no tienes derecho a querer dirigir el país."

Delsa aspira a presidir un país que nunca ha estado gobernado por una mujer, le preguntamos si se ha sentido discriminada en algún momento por ser candidata en femenino. Responde sin rodeos: "Sí, claro, absolutamente. Desde el momento de la fundación del partido la gente decía: '¿un partido presidido por una mujer? ¡eso es imposible!'. Es más duro, una tiene que trabajar dos o tres veces más para que te reconozcan la mitad. No te dan tregua. Yo tengo un hijo, cuando mi esposo sale a trabajar nadie le pregunta con quién ha dejado a su hijo; y yo estoy aquí en España y todo el mundo me pregunta con quién he dejado al niño. En un programa semanal de Venezuela, me critican todos los días y dicen de mi: 'No tiene talento, pero tiene buena moza', buena moza significa ser guapa. No importa cuántos títulos universitarios tengas, cuántos idiomas hables, cuánto te hayas preparado... si eres mujer eres bruta, y si eres bruta no tienes derecho a querer dirigir el país, eso es el chavismo venezolano.". Y al acercarse a las mujeres del pueblo venezolano para decirles que quiere representarlas: "El otro día una mujer maravillosa me dijo 'Venezuela ya tuvo un padre de la patria, que fue Simón Bolívar, ahora necesitamos una madre de la patria'. Yo lo que siento es que Venezuela necesita quien la quiera y yo la quiero mucho."

"Por donde quiera que voy soy vigilada constantemente por la dictadura de Maduro."

Aunque eso, en un país como Venezuela, conlleve enfrentarse a la represión del régimen. Delsa ya ha sufrido un allanamiento en su casa cuando su hijo estaba solo dentro y desde marzo está denunciando una persecución política durante su gira por todo el país. Le preguntamos si tiene miedo y se le llenan los ojos de lágrimas: "Sí, pero también tengo miedo a no darle a mi hijo un país libre. Yo quiero que mi hijo tenga orgullo de su apellido. Ser política implica tener conciencia pública y de la represión de la que eres víctima y es duro. A mí me persigue la policía política de la dictadura y la Dirección de Contrainteligencia militar de manera permanente, por donde quiera que voy soy vigilada constantemente por la dictadura de Maduro: en los hoteles me alojan siempre mirando a la calle para que me vigile un coche, no puedo dejar la maleta en mi habitación para que no introduzcan nada... Vivo todo el día bajo asedio, pero con la certeza de que vale la pena, de que cuando mi hijo sea adulto tenga un país donde estar y no forme parte de los 7 millones de venezolanos que tuvieron que irse. "

Para eso fundó Encuentro Ciudadano, "nos definimos ideológicamente como de centro-derecha". Es uno de los 10 partidos de la Plataforma Unitaria Democrática que concurrirán a las primarias del 22 de octubre, esos comicios elegirán a un único líder de la oposición para presentarse frente a Maduro en las próximas elecciones generales: "la oposición venezolana es diversa, hay partidos de todas las tendencias y es natural porque lo que nos une es el ánimo de democracia que hoy no tenemos." Las primarias buscarán elegir a un único representante para no dividir los votos de la oposición, pero hay quien teme que esta competición provoque fisuras en la oposición venezolana: "es una elección dentro de la oposición para seleccionar un candidato presencial y esto debe unirnos, porque además va a ser una unidad que va a venir de la gente".

Hace unos días Maduro dinamitaba el Consejo Nacional Electoral (CNE). Horas después, el presidente colocaba a su mujer, Cilia Flores, al frente del comité que elegirá un nuevo árbitro electoral para las presidenciales. "La dictadura en Venezuela ha evolucionado... para peor, nos han ido quitando derechos", explica Delsa: "El objetivo de lo que ha pasado en el CNE es infundir miedo en la población para alejarnos otra vez del camino electoral". Con estas circunstancias, preguntamos a Delsa por las garantías que pueden tener unas elecciones en Venezuela: "tenemos el reto de, por las vías democráticas, derrotar a un régimen que no lo es, la otra alternativa es decirle a Maduro: "Te regalo Venezuela", y yo me niego a eso", y añade: "cada ventanita, cada rendija de democracia que se abra, pienso meterme por ella".

"La comunidad internacional tiene que ayudarnos a conseguir condiciones y garantías para que podamos hacer elecciones en dictadura."

Delsa apela al papel que tiene la comunidad internacional en este proceso: "La república civil con la que sueño nadie nos la va a regalar, hay que ir a por ella, tampoco nos la va a regalar la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que ayudarnos a conseguir condiciones y garantías para que, por paradójico que parezca, podamos hacer elecciones en dictadura". E insiste, si consiguen ganar las presidenciales, los problemas de Venezuela no van a desaparecer al día siguiente, Delsa habla de una 'Venezuela de transición': "Más que un programa electoral de Encuentro Ciudadano, yo creo en un programa de gobierno para Venezuela. En Venezuela ahora no hay políticas de Estado, solo de Gobierno. Con todas las imperfecciones que pueda tener la democracia española, está claramente diferenciado el Estado y el Gobierno. Hay separación de poderes, en Venezuela no la hay y tiene que haber políticas de Estado. También hace falta un líder, una líder electa porque aspiro a serlo, que entienda los procesos democráticos y pueda hablar con el resto de partidos."

Antes de despedirnos, le preguntamos por el futuro. En Venezuela, los periodos presidenciales duran 6 años:

- "¿Cómo ves Venezuela en 2030?"

- "Transparente, sin mancha de corrupción, sin persecución política, sin presos políticos, con estabilidad económica, con inversión privada que lleve a Venezuela luz, agua, gas... y con los venezolanos sonriendo otra vez".