La delegada de Cruz Roja Española en Líbano: "Nos preparamos para lo que pueda venir, que es muy probable que llegue"

La escalada de violencia en Oriente Próximo continúa y Tel Aviv mantiene su ofensiva contra Hezbulá. En Líbano, ya han muerto más de 550 personas desde el lunes y se han registrado alrededor de 1.800 heridos, según el Gobierno del país. Mientras, cientos de miles de libaneses huyen al norte por temor a los bombardeos israelíes.

Alejandra Salvat, jefa de la Delegación de Cruz Roja Española en Líbano, es una de las cooperantes que viven la tensión desde allí. "Teníamos la esperanza de que el conflicto no escalara hasta esta intensidad, pero estaba claro que en algún momento esto podía pasar. Desgraciadamente, era una mecha muy fácil de encender", afirma para Antena 3 Noticias.

"No se plantean si van a haber daños colaterales civiles o no"

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron el lunes haber atacado más de 1.300 objetivos de Hezbolá en Líbano. Pero, además de esos objetivos, miles de civiles también están sufriendo esos ataques. "La mayoría de los bombardeos están teniendo como objetivos las zonas chiítas (comúnmente denominadas de Hezbulá). El problema es que no hay diferenciación, porque esas zonas son las más pobladas y los objetivos que se alcanzan no son todos militares. No se plantean si van a haber daños colaterales civiles o no", explica la delegada de Cruz Roja.

"Lo más importante para nosotros es que en el conflicto se respete el derecho internacional humanitario y que se respete la protección de los civiles por ambas partes", comenta. Aunque, por el momento, es algo que no se está cumpliendo.

"Nos preparamos para lo que pueda venir"

El aumento de la violencia genera temores de una expansión del conflicto en toda la región. "La escalada de la tensión desde el martes de la semana pasada ha sido inmensa. Ya estamos en un escenario de guerra en Líbano. Hay una parte de la población que se está viendo directamente afectada por los ataques y no hay recursos disponibles en el país", asevera.

Salvat Recuerda que es un país que lleva cinco años sufriendo una crisis socioeconómica "muy importante" y que el gobierno "no está presente", por lo que todo queda en manos de las organizaciones locales. "Ahora la situación es de emergencia sanitaria", asegura. "Hay miles de personas desplazadas, intentando huir buscando protección, miles de muertos y miles de heridos en un sistema sanitario saturado", explica.

El ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, ha instado a los hospitales a priorizar los casos de emergencia ante la posibilidad de más ataques. Pero no es suficiente. "Nosotros estamos dando respuesta inmediata a las necesidades de la población, pero también nos preparamos para lo que pueda venir, que es muy probable que llegue", asegura.

"Si no estamos bien, no podemos hacer bien nuestro trabajo"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, manifestó hace unas horas que los españoles en el Líbano son su "prioridad". Aseguró que los tiene "perfectamente" localizados y que, en caso de que la tensión aumente, existe un plan de evacuación. "Si las circunstancias lo precisan, no dudaremos en activarlo", afirmó.

Alejandra Salvat concuerda con esta información. "Hay una comunicación fluida con la embajada de España, saben perfectamente quiénes estamos en el país. Nos mandan mails cada cierto tiempo", explica. "Y hay un plan de evacuación por si los indicadores dicen que tenemos que salir del país", dice.

Lo cierto es que las personas cooperantes se encuentran en una tesitura complicada. "Disponemos de las herramientas para cuidarnos a nosotros mismos, pero llega un momento en el que, si no estás bien, no vas a poder hacer bien tu trabajo", ha lamentado, aceptando que podría llegar un momento en el que deba evacuar el país en caso de que el peligro siga aumentando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com