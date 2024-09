El plan de evacuación para los españoles en el Líbano en caso de que la tensión se incremente: "Nadie está a salvo"

"Nadie está a salvo". La ministra de Defensa, Margarita Robles, se muestra así de contundente acerca de la situación en el Líbano. "La situación en el Líbano es absolutamente preocupante, es dramática", señalaba. Tanto es que, como se aprecia en las imágenes que acompañan esta noticia, miles de personas tratan de huir del sur del país rumbo al norte para escapar de los bombardeos de Israel. La situación en la frontera se ha vuelto insostenible.

A los continuos ataques aéreos se une el temor a una incursión militar terrestre del Ejército hebreo. Cada vez son más las autoridades diplomáticas y los organismos internacionales que advierten del riesgo inminente de una guerra total. Precisamente, Hezbolá realizó este lunes al menos siete lanzamientos de "decenas" de proyectiles contra una serie de objetivos militares en el norte de Israel, todo ello en respuesta a los bombardeos masivos israelíes que han provocado ya 274 muertos y más de 1.000 heridos en el Líbano.

Desde Exteriores, aconsejan no viajar bajo ninguna circunstancia al Líbano y que aquellos que se encuentran allí se den prisa por salir por las vías comerciales. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que "los españoles en el Líbano son nuestra prioridad". Explica que los tienen perfectamente localizados y que en caso de que la tensión aumente, "hay un plan de evacuación como con todos los países, pero no está activado. Si las circunstancias lo precisan, no dudaremos en activarlo", sentencia.

Los militares españoles tienen la moral "muy alta"

Entre tanto, la ministra también ha destacado recientemente que los militares españoles destacados en Líbano tienen la moral "muy alta" a pesar de la situación "absolutamente preocupante y dramática" a consecuencia de los bombardeos masivos de Israel y la respuesta de Hezbolá.

Robles aseguraba además en declaraciones a los medios de comunicación haber hablado con el jefe de la misión que la ONU tiene desde 2006 en Líbano, el español Aroldo Lázaro, como hace cada día y le ha confirmado que el contingente español se encuentre en los búnkers, porque se les avisa de los bombardeos. "Están tomando todas las medidas de seguridad", ha dicho la ministra, quien ha querido resaltar que la moral entre los militares es "muy alta".

Por el momento, no hay ningún español herido ni ninguna baja dentro del contingente, que adopta todas las medidas de precaución pertinentes y ya no realizan patrullajes, sobre todo desde los ataques con buscas explosivosde Israel contra Hizbulá.

Temor a una "guerra completa"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mostraba este lunes preocupación ante la escalada de tensión entre Israel y el Líbano. De esta manera, pedía a los líderes reunidos esta semana en la ONU mediar con el fin de evitar "una guerra completa". El jefe de la diplomacia europea se reunió de manera informal con los cancilleres europeos en los márgenes de la Asamblea General, en Nueva York, y aseguró que un tema central fue el intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá y la incapacidad del Consejo de Seguridad para "tomar decisiones".

"Las peores expectativas se están haciendo realidad"

Borrell abordó en un encuentro con los medios de comunicación los últimos acontecimientos en el conflicto en Oriente Medio y sentenció: "Aún esperamos y trabajamos para frenar esta escalada pero el peor escenario, tengo que decirlo, se está materializando y las peores expectativas se están haciendo realidad".

Resaltó que desde el martes pasado en Líbano han muerto 500 personas y resultado heridas 4.400, muchas mujeres y niños, lo que consideró un "precio inaceptable" y "una situación de guerra", aunque no se haya llevado a cabo una invasión terrestre, que exige "renovar los esfuerzos de mediación diplomática".

"Y aquí en Nueva York es el momento de hacerlo, todo el mundo debe poner toda su capacidad en parar este camino hacia la guerra", advirtió, a la vez que destacaba que "el camino hacia la paz empieza con un solo paso, el alto al fuego en Gaza". "Seguimos pidiendo el cese al fuego inmediato en la Línea Azul y en Gaza. No son diferentes, están entrecruzados: lo que está ocurriendo en Gaza está desencadenando otros escenarios de guerra en Líbano, en el Mar Rojo (...) y en Cisjordania, llamadas Judea y Samaria abiertamente por las autoridades israelíes", dijo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.