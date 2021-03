La defensa de Angela Merkel, canciller alemana: "Me vacunaría con AstraZeneca"

Angela Merkel ha hecho una defensa de las vacunas y especialmente del preparado de la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford. "Me vacunaría con AstraZeneca" ha asegurado la canciller alemana en rueda de prensa.

Hoy la OMS ha respaldado la vacunación con AstraZeneca y la EMA ha dado su confirmación, "la vacuna es eficaz y segura". Varios países que habían suspendido la vacunación con dosis de la empresa británica la han reanudado. España lo hará el miércoles de la semana que viene.

Freno a la desescalada

Angela Merkel, canciller alemana, dijo hoy que el próximo día 22 tendrán que volverse a introducir al menos parte de las restricciones que se habían levantado contra la pandemia de coronavirus. "La situación es difícil, la incidencia sube, estamos en crecimiento exponencial", afirmó Merkel.

La canciller alemana Merkel no ha anticipados detalles de esas medidas que se tomarán el día 22 pero parece claro que Alemania aplicará lo que ha denominado el "freno de emergencia" para el caso de que la incidencia semanal rebase los 100 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

"Esta bien que hayamos acordado un freno de emergencia y tendremos que aplicarlo. Me hubiera gustado poder evitarlo pero no será posible", explicó Angela Merkel. Eso implicará probablemente que vuelvan a cerrarse los comercios no esenciales y que se prohíban encuentros en domicilios.

Vacunación del primer ministro francés

Jean Castex, primer ministro francés, se vacunó hoy contra la Covid-19 con una dosis de AstraZeneca. El gesto del político galo busca reforzar la confianza después de que AstraZeneca recibiera el visto bueno de las autoridades sanitarias europeas.

El momento de la vacunación con AstraZeneca del primer ministro galo fue recogido por los medios de comunicación franceses en el Hospital Militar Begin, en París. Una profesional sanitaria fue la encargada de inocular la dosis. "No he sentido absolutamente nada" aseguró Jean Castex.