El debate por el 'pasaporte covid' continúa y muchos países empiezan estrategias por su cuenta para reactivar el turismo

Los diferentes países de la Unión Europea singuen sin ponerse de acuerdo respecto a las condiciones del 'pasaporte covid'. Faltan solo dos semanas para que este documento pueda salir hacia delante antes del verano (a principios de junio) y las polémicas no cesan en Bruselas. Por eso ya hay países que han decidido tomar las medidas oportunas por su cuenta para reactivar el turismo este verano.

El 'pasaporte covid' es un documento que se necesitará para viajar este verano, pero la Unión Europea sigue sin aprobarlo. Las negociaciones no avanzan porque hay países que no quieren pagar las pruebas PCR a los viajeros y otros que sí. Por ahora ya hay 20 países que se niegan a cubrir los gastos de este tipo de pruebas, España entre ellos. Alegan que facilitar de forma gratuita las PCR sería mucho coste económico para el país porque en el mes de junio todavía habría mucha gente sin vacunar. Por otra parte, todavía está pendiente que se decida si este pasaporte librará a los turistas de hacer una cuarentena al llegar al país de destino. Por el momento parece que en muchos casos si será así, pero no es seguro que lo sea en todos.

Estos continuos rifi-rafes y el bloqueo de la salida del 'pasaporte covid' ha provocado que varios países tomen por su cuenta otro tipo de medidas para reactivar el turismo de cara al verano antes de que sea demasiado tarde. Estas son las propuestas de algunos de ellos:

Verano 'Free Covid' en las islas italianas y griegas

Países como Italia y Grecia han decidido vacunar de forma masiva a toda la población de sus diferentes islas para reactivar el turismo en estas zonas del país. De hecho, Italia ya ha proclamado a la isla de Capri libre de covid con un 95% de personas vacunadas; quieren inmunizar a más de 30 islas para ofrecer a los turistas un lugar 100% seguro para viajar. Grecia, por su parte, lo que pretende es que a finales de junio estén las 19 islas más grandes del país completamente inmunizadas, por eso allí usaran las vacuna Janssen para vacunar a toda su población: es monodosis y eso facilitará el trabajo. Los griegos han bautizado a esta la campaña como ‘Libertad azul’.

Vacunas para los turistas y pasaportes propios

Y mientras en Bruselas siguen debatiendo que pasará con el 'pasaporte covid' oficial, países como Dinamarca o San Marino han creado uno propio. Este último país, San Marino también utilizará otro factor para incentivar a los turistas: ofrecerá vacunas 'Sputnik' por 15 euros a todos sus visitantes.