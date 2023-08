Daniel Sancho confesó que apuñaló a Edwin Arrieta en la parte derecha del pecho y la Policía pide la pena de muerte

El caso de Daniel Sancho sigue en el punto de mira. El cocinero español confesó haber matado al cirujano colombiano. Ahora, la Policía de Tailandia ha explicado los detalles de la investigación para poder acusar al español. Aseguran que fue un asesinato con premeditación y que eso se condena con la pena de muerte.

Las autoridades han confirmado que Sancho apuñaló en la parte derecha del pecho a la víctima. Después, Sancho confesó que Arrieta cayó y se golpeó. Todavía se desconoce si fue el apuñalamiento o el posterior golpe lo que le provocó la muerte. Los agentes, aunque aseguran que la causa de la muerte se está investigando aún, han confirmado que el español tardó 3 horas en descuartizar el cuerpo y se quedó una hora más para limpiarlo todo. De momento, las autoridades no han encontrado el cuchillo.

En cuanto a los mensajes, el subdirector de la Policía, Surachate Hakparn, insiste en no poder revelar nada del contenido. Por otra parte, sí confirman que Daniel confesó que mató a Edwin porque quería dejar la relación y la víctima no. Respecto al móvil del autor confeso, la Policía no ha podido facilitar detalles porque todavía están trabajando en ello.

Además, el español confesó que tiró las cosas de Edwin, pero estas todavía no se han encontrado, ni su teléfono móvil ni otros objetos personales. Al parecer, de las pocas cosas que sí seguían en la habitación era dinero en efectivo. En total, 9.000 dólares estadounidenses.

Daniel Sancho se ha sometido a controles de alcoholemia

También hemos conocido que las autoridades han sometido a Daniel Sancho a pruebas de alcohol y drogas para conocer en qué estado se encontraba. Las autoridades están completamente seguras de que el asesinato fue premeditado, ya que todas las cosas estaban compradas y preparadas para llevar a cabo tal atroz asesinato.