¿Cuál es la postura del Gobierno de España ante la crisis política en Venezuela?

Nicolás Maduro ha tomado posesión del cargo este viernes en la sede de la Asamblea Nacional tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude en el recuento de votos y se atribuye la victoria.

"Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, que haré cumplir todos su mandatos, inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia", ha dicho Maduro ante el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Numerosos países entre los que se encuentra España no reconocieron la victoria del chavismo. De hecho, este viernes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que el Gobierno no reconocerá el resultado de las elecciones en Venezuela hasta que no se hagan públicas las actas electorales.

"El Gobierno no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela hasta que no conozcamos las actas", ha remarcado el ministro.

Dicho esto, ha dejado claro que el Gobierno defiende que "la democracia se tiene que abrir camino en ese país con el futuro que deseen los venezolanos y que no debe haber intromisiones", porque "todo país y todo territorio tiene que ser dueño de su destino", ha apuntado.

Críticas desde el PP a la postura del PSOE

La postura del Gobierno de España respecto a la situación política en Venezuela ha generado un tenso debate. El Partido Popular ha exigido claridad y contundencia al Ejecutivo, planteando una pregunta que resuena en sus intervenciones: “¿Dónde están?”.

El principal partido de la oposición critica que el Gobierno no reconozca ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como presidentes legítimos de Venezuela. Según declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, "no caben medias tintas" en un asunto de esta trascendencia.

Por su parte, desde Moncloa se remiten al comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, que subraya la importancia de respetar los principios democráticos y no reconocer los resultados hasta que se pongan sobre la mesa las actas del proceso electoral venezolano. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió que el Gobierno actúa desde la neutralidad institucional y acusó al PP de "no actuar como un partido español, sino como una facción de un partido venezolano".

Críticas desde la Comunidad de Madrid y la oposición interna

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también lanzó duras críticas al Ejecutivo, comparando la situación actual con el régimen de Maduro. "Puede parecer exagerado decir que vamos a acabar así, pero las dictaduras no entran de golpe. No aprietas un botón y ya está la dictadura", advirtió, en un mensaje destinado a movilizar la opinión pública frente a lo que considera un debilitamiento de los valores democráticos.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, se sumó al coro de voces críticas, pidiendo a Pedro Sánchez que actúe de forma contundente contra la dictadura venezolana. "Es mejor evitar una dictadura que lamentarnos treinta años después", afirmó. González instó al Gobierno a liderar en Europa una respuesta firme contra Maduro, en línea con las exigencias del PP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com