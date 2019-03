Un criminal asesina a un policía después de que detuviese su coche

Una cámara de la policía grabó el momento exacto en el que el agente Schmid detenía un coche sospechoso y pedía a sus ocupantes que lo desalojasen.

Registró primero al conductor al cual tuvo que esposar. También, hizo salir a su acompañante, la cual, era una mujer vestida de blanco y que hablaba con dificultad.

Cuando fue hacia los asientos traseros se desató la tragedia. El tercer ocupante salió precipitadamente disparando a bocajarro hacia el policía. El desconcierto se adueñó de la situación. Otro agente se sumó a la escena mientras el agresor no paraba de abrir fuego.

Al final de la grabación se escuchan unos gritos pidiendo clemencia. "Por favor no me dispares, no me dispares otra vez" fueron las últimas palabras del agente Scmicht justo antes de perder la vida a manos de su asesino que le llega a disparar a sangre fría varias veces.

La justicia ha dictado sentencia, el agresor tendrá que pagar con su vida tras ser condenado a la pena capital.