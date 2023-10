El comentario del novio de Meloni en televisión por el que han roto: "¿Me puedo tocar el paquete contigo?"

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, ha anunciado este sábado su ruptura con el periodista Andrea Giambruno, el que era su pareja y padre de una niña de 7 años que ambos tenían en común. La política lo ha hecho oficial en sus redes sociales pero no ha querido dar motivo alguno de su ruptura.

Podría deberse a varios comentarios sexistas de este

Un desenlace que podría haberse producido debido a varios comentarios sexistas de este hacia una compañera de trabajo que han sido filtrados por el programa en el que el propio Giambruno trabaja 'Striscia la Notizia'. Esto es lo que se puede escuchar en los audios filtrados del programa, dónde no aparecen imágenes.

"¿Me puedo tocar el paquete mientras hablo contigo?", le dice a la chica, "Ya lo has hecho", le responde molesta. "Eres una mujer muy inteligente, pero ¿por qué no te conocí antes? ¿Tienes novio?", a lo que ella replica de nuevo: "Sí, ya te lo he dicho esta mañana, Andrea".

En los audios se puede percibir la insistencia del periodista y el enfado de la chica: "¿Sabes que... (el programa omite el nombre) y yo tenemos una aventura? Todo Mediaset lo sabe, ahora tú también, pero estamos buscando un tercer participante porque hacemos tríos, incluso cuartetos con (vuelve a omitirse) ¿Has follado?", continúa.

[[H2:"Hacemos cuartetos… traducido: hay que foll.."]]

La periodista, a veces, ni responde ante el acoso de Giambruno, que sigue y sigue: "¿Quieres unirte a nuestro equipo? Hacemos cuartetos… traducido: hay que follar", en ese momento es cuando interviene un hombre y comenta "Si os graba Striscia, ya verás...", a lo que finalmente contesta el ya ex de Meloni.: "Pero bueno, estamos bromeando, hay que bromear, venimos de la pandemia, ni que estuviéramos hablando de Hacienda". Una conversación que está revolucionando las redes sociales en Italia y que posiblemente hayan sido una de las causas que han terminado con la relación que mantenía con la primera ministra italiana.

Meloni no ha querido dar explicaciones

Ella, en su mensaje en 'X' no ha querido dar explicaciones pero sí que ha lanzado un mensaje a los que especulan con su ruptura: "Aquí termina mi relación con Andrea Giambruno, que duró casi diez años. Le doy las gracias por los espléndidos años que pasamos juntos, por las dificultades que pasamos y por darme lo más importante de mi vida, que es nuestra hija Ginebra. Nuestros caminos han divergido desde hace algún tiempo y ha llegado el momento de reconocerlo. Defenderé lo que fuimos, defenderé nuestra amistad y defenderé, a toda costa, a una niña de siete años que ama a su madre y ama a su padre, como yo no pude amar al mío. No tengo nada más que decir sobre esto. PD. todos aquellos que esperaban debilitarme golpeándome en casa deben saber que por mucho que la gota espere sacar la piedra, la piedra sigue siendo piedra y la gota es sólo agua", sentencia Meloni.

En este caso tantos los compañeros de partido de Meloni como sus rivales políticos han tenido mensajes de apoyo hacia la ministra italiana. Los dos vicepresidentes del Gobierno, Matteo Salvini y Antonio Tajani han enviado su apoyo y a Giorgia Meloni. El vicepresidente Salvini le ha contestado con un "¡Adelante, con cabeza alta!".