Las 44 hectáreas del Estado vaticano son una de las zonas más vigiladas y seguras del mundo, aunque el riego de atentado terrorista siempre existe.

Decenas de cámaras detectan movimientos sospechosos en el Vaticano

Domenico Giani es comandante del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, un hombre sobre el que recae una gran responsabilidad, la seguridad del Papa y de las personas que lo acompañan. Explica ante las cámaras de Antena 3 Noticias que "en general" se siente "sereno, tranquilo... pero no quiere decir que no estemos atentos".

Con un Papa con tanto contacto directo con la gente su tarea no es fácil. "No podemos decir que no haya amenazas, pero no hay amenazas específicas", especifica.

En el Vaticano hay una sala de control desde donde las 24 horas del día se vigilan la Plaza de San Pedro y otros espacios vaticanos, donde decenas de cámaras permiten detectar cualquier movimiento sospechoso.