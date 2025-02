Una 'coalición de crisis': varios países se coordinan en un formato que va más allá de la UE y de la OTAN

Donald Trump llamó "dictador" a Volodímir Zelenski por no haber convocado elecciones al término de su mandato en mayo del año pasado -fue elegido en 2019- y le advertía que, si no actuaba con rapidez, "se quedará sin país". Una calificativo que los líderes de la Unión Europea no han dudado en reprocharle y le recuerdan que el presidente ucraniano fue elegido democráticamente en las urnas.

La mayoría de los líderes europeos ha salido en defensa del presidente ucraniano. Para avanzar en la toma de decisiones sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, varios países estarían coordinándose en un formato que va más allá de la Unión Europea y de la OTAN.

Este bloque sería como una especie de 'coalición de crisis' que iría más allá de los formatos habituales -cumbres de la UE y la OTAN-. El corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, Guillermo Pascual, asegura que lo que une a ese grupo de países es que están en contra de cómo el presidente de Estados Unidos quiere dar por finalizada la guerra y sobre todo porque ninguno de ellos quiere que haya concesiones a Vladimir Putin.

La 'coalición de crisis'

El primer movimiento de este equipo de 'coalición de crisis' se realizaría la próxima semana. Los dos dirigentes que lo encabezan, Francia y Reino Unido, viajarán hasta Washington para tratar que el presidente Trump entre en reacción.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue uno de los críticos con las palabras de Trump y defendió a Zelenski como un "líder democráticamente elegido" horas después de que Donald Trump lo calificase como "dictador sin elecciones".

Representantes diplomáticos de EE.U y Rusia protagonizaron en Riad (Arabia Saudí) el primer encuentro para iniciar las conversaciones para pactar un fin negociado de la guerra en Ucrania, sin la presencia de Kiev ni la Unión Europea.

Los líderes europeos mantuvieron el lunes una cumbre de emergencia en París para abordar la seguridad de Europa y el futuro de Ucrania. Volvieron a reunirse este miércoles en un nuevo encuentro coordinado por Francia y con la presencia de líderes de otros países aliados de la OTAN.

