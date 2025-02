Trump llama "dictador" a Zelenski y lanza una advertencia: "O se mueve rápido o se quedará sin país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama "dictador" al presidente de Ucrania, Volodimír Zelenski por la falta de elecciones en el país. Trump también ha lanzado una dura advertencia a Zelenski, y cree que si no actúa rápido, Ucrania podría desaparecer. Además le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".

"Un dictador sin elecciones, Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país", escribió Trump en su red social, Truth Social, en la que también afirmó que está "negociando con éxito" el fin de la guerra en Ucrania con Rusia. Añadió que él está "negociando con éxito" el fin de la guerra en Ucrania con Rusia. Destaca que restaurar la paz es algo que solo "Trump y la Administración Trump pueden hacer".

El presidente estadounidense quiere negociar la paz en el país, aunque de momento solo se ha reunido conuna de la partes. Algo que critica el propio presidente ucraniano. EE.UU y Rusia se reunieron en Riad (Arabia Saudí) en un encuentro en el que no estuvo invitado Zelenski. No obstante, Putin, ha asegurado que no comprende la "histeria" de Ucrania por su ausencia porque "nadie" busca excluir a Kiev de un futuro proceso de negociación. "Nadie excluye a Ucrania de este proceso. Por tanto, no hay razón para reaccionar así por la reunión de Rusia y Estados Unidos", ha valorado.

Trump critica la falta de elecciones en Ucrania

Donald Trump afirmaba horas antes que el presidente ucraniano solo contaba con un respaldo del 4% y criticaba la falta de elecciones en Ucrania, donde no se celebran unos comicios desde 2019.

Volodimir Zelenski respondía a Trump asegurando que vivía "en una burbuja de desinformación" que le habría llevado a dar por ciertas tesis difundidas por Rusia, como el supuesto índice mínimo de popularidad del mandatario ucraniano.

El magnate estadounidense ha puesto en valor sus esfuerzos para acabar con el conflicto armado y ha aprovechado para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, y a UE de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra.

"Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozando y millones han muerto innecesariamente", ha expresado. "Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Volodimir Zelenski, convenció a Estados Unidos de gastar 350.00 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver", ha añadido.

