Detienen a una mujer por la muerte del nieto de Robert de Niro

La Policía de Nueva York sigue investigando la muerte del nieto del conocido actor Robert de Niro, Leandro de Niro Rodríguez, después de que le encontrasen sin vida hace unas semanas. Por el momento, han detenido a una mujer que se encontraría presuntamente implicada en la muerte del joven.

En un primer momento, las autoridades policiales barajan la hipótesis de que una sobredosis hubiese sido la causa del fallecimiento del chico.

La mujer detenida, una supuesta traficante de drogas

La mujer detenida tiene 20 años y se trata de una posible traficante de drogas. Actúa bajo el nombre de "Percocet Princess" (La Princesa del Percocet), en alusión a la marca del fármaco que mezcla paracetamol y oxicodona y se emplea para tratar el dolor agudo. También se vende como droga, siendo masivo su uso.

La detención se ha producido por las sospechas de la Policía de que Sofia Haley Marks, nombre verdadero de la mujer, fue la responsable de vender las drogas al hijo de Drena de Niro, hija adoptiva del actor Robert de Niro, según han señalado varias fuentes del departamento al 'New York Post'.

La detención

Sofia Haley Marks fue arrestada el pasado jueves alrededor de las seis de la tarde durante una operación encubierta que realizaron de manera conjunta el departamento de Policía de Nueva York, la DEA (Drug Enforcement Administration) y la Seguridad Nacional.

Por el momento, las autoridades policiales continúan registrando su vivienda después de haber sido acusada federalmente por delito de distribución de narcóticos. La madre, Drena de Niro, ya confirmó en una respuesta de Instagram que su hijo había fallecido debido a que las drogas estaban adulteradas con fentanilo.

También señaló que la persona que le vendió las sustancias lo había realizado a propósito. "Alguien le vendió pastillas con fentanilo a pesar de que sabía que estaban contaminadas", indicó su madre.

La familia De Niro, destrozada

Tanto el conocido actor como su madre se han mostrado destrozados por la muerte del joven. Su madre dio a conocer el fallecimiento de su hijo con un post en Instagram en el que mostró su dolor.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que puedo decir o describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu madre. Fuiste tan amado y apreciado, y desearía que el amor pudiera haberse salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho. Descansa en paz en el paraíso eterno mi querido niño", indica en la publicación.