Muere el nieto de Robert De Niro con solo 19 años: "No sé vivir sin ti"

Hace poco más de un mes el actor Robert De Niro celebraba su nueva paternidad y esa felicidad se ha tornado en tragedia en las últimas horas por el fallecimiento de su nieto con solo 19 años.

Leandro De Niro es hijo de la actriz Drena De Niro y precisamente su madre fue quien dio a conocer la triste noticia con una publicación desgarradora en Instagram.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que puedo decir o describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu madre. Fuiste tan amado y apreciado, y desearía que el amor pudiera haberse salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho. Descansa en paz en el paraíso eterno mi querido niño."

Drena De Niro es la hija adoptiva del actor y Diahnne Abbott. Profesionalmente siguió los pasos de su padre y ha sido reconocida por sus participaciones en películas como: 'The Loverbirds', 'Karma, confessions and holi' y 'Love & Orgasms'. Además, ha participado en 2 series.

En su publicación Drena no da detalles del fallecimiento de su hijo por lo que hasta el momento se desconoce la causa de la muerte. Aunque todavía era muy joven, Leandro de Niro Rodríguez también era actor y participó al lado de su madre en la película 'Ha nacido una estrella' junto a Bradley Cooper y Lady Gaga en el 2018.