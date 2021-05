Cientos de jóvenes celebran en Bruselas el fin del estado de alarma

En algunas ciudades españolas cientos de jóvenes han decidido celebrar el fin del estado de alarma con fiestas y aglomeraciones. Pero en Europa no se han quedatro atrás. En Bruselas también se han producido grandes reuniones y macrofiestas para celebrar el fin del toque de queda y la reapertura de los bares.

Además, la mayoría de los jóvenes no han cumplido las medidas de seguridad: no respetaban la distancia mínima y muchos no llevaban mascarillas.

Este suceso ha provocado que la Policía tuviera que intervenir rápidamente para dispersarlos, sin embargo, han necesitado varias horas para terminar de limpiar la zona. En Bruselas no sentó bien la mezcla explosiva de primer día sin toque de queda con la reapertura de los bares y las terrazas tras estar 6 meses cerrados.

Los virólogos ya piden al gobieno belga que restablezca el toque de queda

La reapertura de terrazas, que llega como agua de mayo para clientes y hosteleros, supone el comienzo de la tercera fase de una desescalada paulatina y que se ha hecho esperar, tras meses de duras restricciones, pero que augura que la vuelta a la vida antes de la pandemia se acerca lentamente.

Las ansias de muchos jóvenes provocó que se terminara celebrando una macrofiesta ilegal con más de 1.000 jóvenes bailando sin distancia de seguridad. Por eso, los antidisturbios de la Policía tuvieron que intervenir, con camiones de agua y gases lacrimógenos.

Incluso se produjeron peleas y choques que terminaron con algunos heridos. Hoy en Bruselas es día de reflexión y ya hay virólogos que han pedido al gobierno belga que vuelva a imponer el toque de queda.