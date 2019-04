Chiara Bordi, la primera modelo con una pierna biónica que queda entre las tres finalistas de Miss Italia: "Me interesa mostrar al mundo que la vida siempre es bella"

Chiara Bordi, una joven con una pierna biónica, ha sido nombrada una de las tres finalistas de Miss Italia en la madrugada del martes, pero no ganó.

La joven de 18 años, de Tarquinia (centro de Italia), tiene una prótesis de una pierna después de un accidente cuando tenía 13 años, según informa AFP.

Ella desfiló, como todas las demás mujeres jóvenes, en bikini. En los últimos días, sin embargo, ha sido insultada en las redes sociales, provocando una gran oleada de reacciones indignadas de personalidades y personas anónimas.

"Me falta una pierna, pero a ti te falta un corazón y un cerebro", respondió Chiara, en su cuenta de Facebook a una persona que la acusó de estar en el concurso "sólo porque estaba lisiada". "Detrás de toda esta maldad hay frustraciones e insatisfacciones. No es la victoria lo que me interesa, sino mostrar al mundo que la vida siempre es bella", comentó haciendo alusión a cuando se "renace tras una tragedia".

La morena Chiara terminó tercera en una competencia con otras 32 reinas de belleza italianas.

Chiara Bordi no es la primera modelo en romper clichés. En julio, por ejemplo, una modelo fue ovacionada por desfilar amamantando a su hija sobre la pasarela en Florida: