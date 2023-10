Chema Vera, director de Unicef España: "No hay acceso al agua potable, los niños beben agua del mar"

Chema Vera, director de Unicef España se encuentra en Jordania coordinando el envío de ayuda a Gaza. Desde allí, ha atendido a Manu Sánchez en directo en las Noticias de la Mañana para analizar la situación humanitaria actual por la guerra de Israel. Insiste en que "no hay un lugar seguro" para que los niños puedan resguardarse, panorama del que son testigo en primera persona los equipos de la organización que se encuentran en las zonas más afectadas como la Franja de Gaza.

"Los suministros preposicionados están prácticamente agotados"

"Es absolutamente urgente que haya un alto el fuego", sentencia Chema Vera en su análisis, de manera que "pueda haber un acceso humanitario seguro". Apunta que ya existían "suministros preposicionados "para poder hacer una primera respuesta humanitaria", pero que ya se encuentran "prácticamente agotados". De ahí esa urgencia por el cese de las hostilidades. Urge, "es indispensable que llegue combustible, que llegue suministro sanitario, no estamos pudiendo atender y quizá lo más grave, además de que hay violencia, asesinatos, bombas, para todos los niños y niñas es el agua".

Debido a la falta de agua, "no hay acceso al agua potable, las planas desalinizadoras ya no pueden funcionar por falta de combustible, por lo que los niños están accediendo a un agua que no es apta para el consumo e incluso están bebiendo agua de mar". Vera pone de manifiesto que "es una señal clara de la urgencia extrema para toda la infancia de que se paren las hostilidades, que haya un alto el fuego y unos corredores humanitarios a los que tienen derecho".

"Los niños no pueden ser blanco de las hostilidades"

Chema Vera precisa que sus equipos desplegados en la zona, así como los de otras agencias, presencia escenas sobrecogedoras. "Cada niño, cada niña, no puede ser blanco de las hostilidades, no puede ser blanco de los bombardeos, tiene derecho a la protección y esa protección incluye asistencia sanitaria, incluye acceso al agua e incluye que no sean blanco de las bombas", sentenia.

"No hay un lugar seguro y toda infancia en un conflicto tiene derecho a poder salir, poder ir a un lugar en el que estén seguros, tienen derecho a que se alejen de la zona de conflicto que es absolutamente caliente". Sin embargo, este "no es el caso en Gaza", puesto que "no hay un lugar seguro y ningún niño, ninguna niña está viéndose libre de tener impacto directo".