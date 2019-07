Una autopista concurrida en los suburbios de Atlanta se convirtió en el día de la lotería para docenas de conductores. Fueron muchos los que se detuvieron y salieron de sus vehículos cuando la puerta de un camión blindado se abrió accidentalmente derramando dinero en efectivo por todas partes.

El vídeo muestra a docenas de conductores que se dirigen a un lado de la carretera en Dunwoody, Georgia, y corren a toda prisa a por el dinero. Según publica ABC News, se estima que alrededor de 175.000 dólares (155.470 euros) se derramaron en la carretera.

Sin embargo, los conductores no podrán quedarse con sus 'ganancias'. "Aquellas personas que no devuelven el dinero, tenemos vídeo, tenemos números de matrícula", dijo el sargento Parsons. "Lo que le pedimos al público es recuperar el dinero. No nos hagas ir a buscarte, porque si lo hacemos, probablemente te cobraremos", señala.

El camión era propiedad de GardaWorld, una de las compañías de seguridad privada más grandes de América del Norte. La cuenta del ayuntamiento de la Ciudad de Dunwoody en Twitter mostró a una persona que entregó el dinero, con el mensaje: "La honestidad es la mejor política. Algunas personas han estado devolviendo el dinero que cayó de un automóvil blindado en la I-285 anoche. Le agradecemos hacer lo correcto".