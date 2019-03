Capriles sobre la candidatura de Maduro: "Se desplomó y va en caída"

El líder opositor Henrique Capriles hizo una demostración de fuerza en Caracas con un acto multitudinario a una semana de las elecciones en Venezuela asegurando que el candidato oficialista, Nicolás Maduro, se está desmoronando, mientras éste encabezaba actos en distintos puntos del país.

Con un rosario al cuello y una camisa de color rojo, Capriles se presentó ante decenas de miles de caraqueños que desde primera hora del día se movilizaron en toda la ciudad para pedirles el voto el 14 de abril y asegurarles que las promesas incumplidas del Gobierno serán realidad con él. El candidato opositor aseguró que la candidatura de Maduro, "se desplomó" y "va en caída".

"Nuestro pueblo ha ido abriendo los ojos y se ha ido dando cuenta de qué está pasando, que las cosas como van hoy no van a ningún lado positivo, esa candidatura se desplomó y va en caída", dijo Capriles durante un masivo acto de campaña en Caracas. A pesar de que las encuestas difundidas en Venezuela le dan una desventaja de entre 10 y 20 puntos con Maduro, Capriles aseguró que va a ganar y que aunque la diferencia "puede ser grande" pidió a sus seguidores no ser triunfalistas y no creer "que ya la tarea se hizo".

Dijo que hace 20 días él no hubiera prometido que iba "a llegar" porque el país estaba "abrumado" tras la muerte del presidente Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo víctima de un cáncer, pero reiteró que el país ha ido despertando. En su intervención, de algo más de una hora, recordó proyectos inconclusos y respondió a las acusaciones del Gobierno sobre la supuesta pérdida de derechos y pérdida de programas sociales que implicaría la victoria de la oposición afirmando que el oficialismo miente.

Prometió que los médicos cubanos, símbolo de los programas de salud que aplicó Chávez en colaboración con La Habana y que el candidato oficialista ha prometido continuar, podrán nacionalizarse si así lo desean durante su Gobierno. "Si hay un médico cubano que esté prestándole un servicio a nuestro pueblo, como yo se que hay muchos, y quieren la nacionalidad venezolana, yo voy a dar la nacionalidad venezolana porque yo los voy a invitar a que sean ciudadanos de un país donde hay democracia", afirmó.

Capriles también dedicó espacio para atracar directamente a Maduro acusándole de ser un "vago" porque cuando era chófer de autobuses no trabajaba y se dirigió a él llamándole "mentira fresca" de forma reiterada.

Por su parte, el candidato del oficialismo siguió su recorrido por el interior del país con actos en Apure (suroeste), Guárico (centro) y Nueva Esparta (norte). A cuatro días de los comicios, anunció un enorme acto para Caracas el jueves -"prepárate, papá", dijo- y emulando lo que hizo Chávez antes de las elecciones del 7 de octubre anunció que respetará los resultados electorales y la decisión del pueblo "sea la que sea".

"Yo, Nicolás Maduro, hijo de Chávez, obrero, próximo presidente de la república, candidato de este pueblo respetaré en nombre de esta Constitución los resultados electorales y la decisión que tome el pueblo el domingo sea la que sea, y ustedes me acompañarán en eso, ¿verdad?", exclamó. El candidato oficialista, reiterando que es "hijo" de Chávez y que mantendrá su legado, y pidió a los otros aspirantes a la Presidencia que se manifiesten y digan si van a respetar los resultados de los comicios del próximo 14 de abril, "en especial el candidato de la burguesía".