Un calendario nada erótico para felicitar el cumpleaños a Putin

Estudiantes de periodismo de Moscú felicitaron por su 58 cumpleaños al primer ministro ruso, Vladímir Putin, con un calendario en el que aparecen con sus bocas tapadas en referencia a la falta de libertades en Rusia.



Es su respuesta al erótico calendario publicado la víspera en el que varias de sus compañeras de la facultad de periodismo de la Universidad Estatal de Moscú (MGU) aparecen en ropa interior.



Seis estudiantes decidieron posar sobriamente junto a frases críticas con la gestión de Putin. Según se puede ver en las fotos del crítico calendario divulgado por el diario digital Gazeta.ru, estudiantes de tercer y cuarto curso de periodismo aparecen ataviadas con ropas negras y sus bocas tapadas con dos tiritas en cruz.



"¿Cuándo liberarán a (encarcelado fundador de la petrolera Yukos, Mijaíl) Jodorkovski?", se pregunta la universitaria de tercer curso que abre el calendario; mientras su compañera opta por la siguiente cuestión: "¿Cuándo ocurrirá el próximo atentado?".



"¿Quién mató a (la periodista rusa, Anna) Politkóvskaya?" asesinada hace exactamente cuatro años, caso que aún no ha sido resuelto, apunta otra de las aspirantes a reportera.



Las otras tres se preguntan por la libertad de reunión -el Ayuntamiento de Moscú ha prohibido todos mítines de la oposición no parlamentaria-, la influencia de la inflación en los sobornos y el mal estado de las carreteras, dos de las lacras nacionales.



Las estudiantes calificaron el calendario de "alternativo" al erótico publicado la víspera por sus compañeras, en el que proclaman su amor y admiración por Putin.



Con esta iniciativa, las jóvenes pretendían demostrar que no todos los estudiantes de periodismo tienen un alto concepto sobre los dirigentes rusos y su gestión.



A diferencia del calendario erótico que se puede adquirir en los supermercados y tiene una tirada de 50.000 ejemplares, el alternativo sólo está disponible en sasha-utkin.livejournal.com .



"¿Quiere usted un copiloto?", "usted es el mejor", "le amo", "usted con los años sólo mejora", "si no es usted, ¿entonces quién?", son algunas de las frases que acompañaban a las estudiantes que posan en ropa interior en el calendario.



Esas fotos pueden verse en el blog de la portavoz del movimiento Nashi, las juventudes del partido oficialista Rusia Unida, Cristina Potupchik, ( krispotupchik.livejournal.com ).