Se buscan sumilleres de cannabis: estos son los requisitos para el trabajo

La falta de mano de obra es un problema que se extiende por todo el mundo. Hay sectores muy llamativos que necesitan personal para labores muy específicas, por ejemplo, en Alemania buscan sumilleres de cannabis.

Esta oferta se ha lanzado después de que el país galo se uniera a la pequeña lista de países que ha legalizado el cannabis de uso recreativo. La ley legaliza el cultivo de hasta tres plantas para consumo privado y la posesión de hasta 25 gramos de cannabis.

Por otro lado, las discotecas del país estarán obligadas a contar con un responsable de prevención, la publicidad de la droga estará terminantemente prohibiday su consumo en la calle estará sujeto a una serie de normas, como por ejemplo una distancia mínima de 200 metros de escuelas o parques infantiles. Asimismo, las penas para ciertos casos de tráfico y distribución permanecerán vigentes.

Se permite así la producción de cannabis a mayor escala a los miembros de los llamados clubes de cannabis con no más de 500 miembros, todos los cuales deben ser mayores de edad.

Los encargados no solo deben probar distintos tipos de cannabis para poder orientar después a sus clientes, sino que también deberán ser capaz de evaluar y describir el sabor, aroma, los efectos y la calidad general de cualquier producto de cannabis.

Según explican, los candidatos no pueden ser consumidores habituales, sino que deben tener nociones en el cultivo y dominar a la perfección las distintas variedades de cannabis.

Tim Dresemann, licenciado en Ciencias Agrícolas y apasionado de la botánica, es uno de esos científicos que ha decidido dar un giro a su vida y ahora presta sus servicios a una empresa que se dedica a la comercialización de cannabis.

"Cuando era pequeño me gustaba tener plantas y hacer experimentos, por ejemplo, hacer crecer una sandía a partir de una semilla de sandía que se comía en casa y cosas así. Luego, con 15 o 16 años, tuve alguna planta de cannabis. Pero entonces el consumo no me interesaba", señala en una entrevista para el medio 'Ciudad Cannabis'.

Me decidí a orientar todos los cursos que daba en la universidad al cultivo del cannabis. Por ejemplo, elegí nutrición vegetal, cómo hacer invernaderos o estudios de suelos, porque, en mi opinión, la salud de la planta empieza en las raíces, explicaba.

Cómo formarse

Para formarse como sumiller de cannabis no existen programas específicos, aunque algunas escuelas profesionales y empresas privadas ofrecen cursos y certificaciones que proporcionan conocimientos y habilidades necesarias.

