Un británico compra una valla publicitaria y pone una imagen suya para encontrar pareja

Un británico de 30 años ha comprado el espacio de una valla publicitaria de Manchester para encontrar pareja: "¿Soltera? Cítate con Mark". Esta podría ser la señal que estabas esperando", asegura el cartel en el que se puede ver a Mark, tumbado de lado, sonriente y con unas gafas de sol. Mark ha creado una página web donde las solteras interesadas en conocerlo pueden solicitar una cita: "Las aplicaciones de citas no funcionaban, así que compré un cartel y configuré un sitio web para destacar y tratar de conseguir una cita. Ayúdame", afirmó en su cuenta de Twitter.

La fórmula de Mark para encontrar pareja ha tenido mucho éxito: su página web ha contabilizado, hasta ahora, más de 1.500 solicitudes para conocerle. En ella, este británico, residente en Sheffield se presenta y cuenta el motivo que le llevó a tomar esta decisión: "Soy Mark, un hombre extremadamente guapo y modesto de 30 años que vive en Sheffield. Trabajo en marketing, y si estás leyendo esto, entonces debo estar bastante bien. Probablemente estés aquí porque estás interesado en salir conmigo (gracias, me siento halagado), o simplemente te preguntas de qué trata este sitio web", asegura.

"Compré una valla publicitaria en Manchester e hice esta página web porque soy soltero, todos mis amigos se van a casar y estoy luchando por conseguir una cita. Además, las aplicaciones de citas no me funcionan". Y no solo esto, Mark describe algunos de sus rasgos físicos, tales como su altura, el color de sus ojos, sus amigos, la longitud del dedo índice, su talla de pie o el número de chicas que ha besado.

No obstante, la petición de Mark no queda ahí: este hombre "agradece" el interés en conocerle y pide que "si no lo está, quizás pueda ayudarme compartiendo este sitio web o donando a mi recaudador de fondos para que pueda comprar más vallas publicitarias en todo el Reino Unido".