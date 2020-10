Bill Gates no cree que la vacuna del coronavirus sea el final de la pandemia: "Tenemos poco tiempo para salvar vidas"

Durante la primera ola del coronavirus todo el mundo se encomendaba a la vacuna contra la COVID-19 para poner fin a la pandemia, sin embargo con la segunda ola golpeando fuerte todos los rincones del planeta y los contagios descontrolados cada vez son más las dudas sobre si la vacuna significará efectivamente volver a la vieja normalidad, esa que nada tenía que ver con la posterior al estado de alarma. Bill Gates se ha pronunciado al respecto y se ha mostrado escéptico.

"La única forma de volver por completo a la normalidad es teniendo, quizás no la primera generación de vacunas, sino una superefectiva y que sea aplicada a muchas personas" ha dicho Gates en una entrevista en la NBC. El multimillonario cree que sólo entonces se podrá poner fin a todas las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus.

Sin profundizar en el debate político Bill Gates consideró que no deben ser los políticos los que digan qué medicamento se aprueba o no después de que Donald Trump haya avanzado que el coctel de tratamientos que se le dio a él por el contagio de coronavirus se la aplicaría a toda la población. El magnate dijo "no queremos que los políticos digan qué debería ser aprobado" y sentenció:"Tenemos poco tiempo para salvar vidas."