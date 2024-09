Biden entra en campaña y reaparece con Kamala Harris para pedir el voto trabajador

Con la mirada puesta en las elecciones de noviembre, Kamala Harris y Joe Biden hacen su primera aparición juntos en campaña, desde que el presidente abandonara la carrera presidencial. Supone una muestra pública de unidad después de que ella le sustituyera como candidata demócrata y reavivara las esperanzas electorales del partido.

Este dúo se ha reunido en Pittsburgh, Pensilvania, junto con miembros de sindicatos del partido. Es un estado clave que suele decantar la balanza al ganador de las comicios. Kamala, consciente de ello, pide no prestar mucha atención a las encuestas, ya que en las pasadas elecciones perdieron en este estado contra Donald Trump.

Kamala ha expresado en el acto el arduo trabajo que hay por delante hasta que lleguen las elecciones: “Sabemos que esta será una carrera reñida hasta el final". Y Biden, por su parte, le demuestra su apoyo: "Estaré tras bambalinas, pero haré todo lo posible por ayudar". Añade que conoce a la vicepresidenta y que "confía en ella". "Esta mujer sabe lo que hace. Se lo prometo, si votan por Kamala Harris como presidenta, será la mejor decisión que jamás hayan tomado", agrega firmemente el mandatario.

La demócrata no se olvida de su rival, y lo señala, acusándole de retroceder en el tiempo con sus políticas. El presidente de los Estados Unidos se deshace en halagos con su compañera de gobierno. "Déjenme decirles que significa mucho para mí, mi verdadera amiga. Una verdadera amiga. La vicepresidenta y la próxima gran presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris", dice.

Ambos demócratas defienden los derechos de los trabajadores en este acto en campaña. Kamala Harris no está de acuerdo con que la empresa japonesa Nippon Steel compre la siderúrgica US Steel. "US Steel es una empresa estadounidense histórica y es vital para nuestra nación mantener empresas siderúrgicas estadounidenses fuertes. Y estoy totalmente de acuerdo con el presidente Biden : US Steel debe seguir siendo propiedad y operación estadounidense. Y siempre apoyaré a los trabajadores siderúrgicos de Estados Unidos", dice Kamala.

Quedan tres meses para las elecciones. Las encuestas apuntan a que Kamala Harris y su compañero Tim Walz ganarían las elecciones con el 47,7% de los votos, una diferencia que no convence a la demócrata. Con el 46,2% de los sufragios, Donald Trump y el senador J.D. Vance han descendido respecto a las encuestas de las últimas semanas. Biden es claro: "Amigos, hemos logrado muchos avances y Kamala y yo seguiremos con ese progreso. Yo estaré al margen, haré todo lo que pueda para ayudar". El Presidente apoya a la candidata demócrata y la acompaña en campaña para poder expandir esa diferencia electoral de cara a los comicios.

