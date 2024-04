Biden critica el "error" de Netanyahu en Gaza: "Es intolerable"

Benjamin Netanyahu está cometiendo "un error" en la ofensiva de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Así lo ha asegurado Joe Biden, que ha alegado que "no hay excusas" que impidan proveer al enclave palestino de ayuda humanitaria, razón por la que el presidente de EEUU ha insistido en un alto el fuego.

"Creo que lo que está haciendo es un error. Es intolerable", ha declarado Biden tras ser preguntado en el canal de televisión estadounidense Univision sobre las acciones de Netanyahu.

"Lo que está haciendo es un error"

El mandatario estadounidense ha aprovechado para insistir en un alto el fuego, lo que permitiría la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y por la falta tanto de alimentos como de otras materias esenciales.

"Lo que pido a los israelíes es un alto el fuego y permitan, durante las próximas seis u ocho semanas, el acceso total de todos los alimentos y medicinas que entren en el país. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya", ha expresado Biden.

Unas declaraciones que ha acompañado de una nueva crítica al ataque israelí contra un grupo de trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) del chef José Andrés, que dejó siete muertos.

Ofensiva terrestre en Rafah

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja de Gaza a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes (de los que ya han sido liberados un centenar). Ahora, más de seis meses después del inicio de este conflicto, continúan las operaciones militares israelíes en la Franja.

A pesar de las advertencias lanzadas en los últimos días desde varios países, entre los que se incluye Estados Unidos -aliado de Israel-, Netanyahu sigue decidido en su idea de lanzar una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah: el primer ministro israelí defiende que se trata del último gran bastión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Tal y como han informado desde la ONU, en esta ciudad fronteriza con Egipto viven en torno a un millón y medio de personas, muchas de ellas desplazadas desde otras regiones de la Franja debido a los ataques, lo que hace temer un aumento del número de víctimas en caso de llevarse a cabo una ofensiva terrestre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com