El ministro belga de Justicia, Koen Geens, ha admitido que el principal sospechoso de los atentados de París en orden de búsqueda, Salah Abdeslam, podría encontrarse en una vivienda en Molenbeek dos días después de los ataques, aunque la Policía no intervino por ser de noche, recogen hoy medios locales.

Adbeslam, que participó presuntamente en los atentados que dejaron el 13 de noviembre al menos 130 muertos y 350 heridos, se encontraría dos días más tarde en el distrito bruselense de Molenbeek, según reconoce Geens a la cadena flamenca VTM en un programa que se emitirá hoy.

El diario 'Het Laatste Nieuws' destaca que en esa entrevista exclusiva el ministro revela que la posición de Abdeslam era conocida por los servicios de información en la noche del domingo 15 al lunes 16 de noviembre.

En cambio, la Policía no pudo intervenir esa madrugada para no infringir la ley de 1967 que prohíbe en Bélgica los registros entre las 21.00 y las 05.00 horas. Hay derogaciones únicamente en caso de "delito flagrante" o de "incendio", pero no en casos relacionados con terrorismo.

"Se hizo entonces un registro sin resultados"

Para poder intervenir en ese horario en el marco de investigaciones terroristas habría que cambiar el código penal belga, de manera que se pudieran autorizar registros las 24 horas del día por infracciones terroristas. Esa modificación es una de las dieciocho propuestas que el primer ministro belga, Charles Michel, planteó tras los atentados de París para combatir el terrorismo de manera más efectiva.

La Policía intervino finalmente el lunes 16 de noviembre hacia las 17.00 hora local después de haber obtenido un mandato judicial, lo cual podría haber dado tiempo a Abdeslam a huir del lugar, si realmente se encontraba allí.

En esos momentos Bélgica se encontraba bajo el máximo nivel de alerta terrorista (nivel 4 sobre cuatro) ante la posibilidad "grave e inminente" de que se cometiera un atentado similar a los de París, según las autoridades belgas.

Por su parte, la Fiscalía federal precisó que tenía en ese momento "una información que indicaba que Salah podía estar o había estado en la vivienda en cuestión". "Se hizo entonces un registro sin resultados", indicó el Ministerio Público, según recoge el diario 'Le Soir'.

Según señaló, "afirmar que no le hemos podido detener porque no podemos efectuar registros entre las 21.00 y las 05.00 horas y que se escapó en esa franja horaria, es una extrapolación", concluyó.

Salah Abdeslam alquiló el vehículo Volkswagen Polo con el que los asaltantes de la sala de conciertos Bataclan llegaron hasta allí para cometer la masacre en la que murieron 89 personas. Según los investigadores, Abdeslam habría sido trasladado desde París hasta Bruselas por dos personas que fueron arrestadas y acusadas de "asesinato terrorista y participación en actividades de una organización terrorista".