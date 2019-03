Un bebé prematuro sobrevive cinco meses en una nevera de poliespán en la India

Mithilesh, un bebé nacido hace de forma prematura en la India, ha logrado sobrevivir cinco meses en una nevera de poliespán, fabricada por sus padres después de que estos no pudieran pagar el tratamiento en una incubadora en un hospital de Mumbai.

Aruna y su marido se vieron obligados a invertir todos sus ahorros y pedir prestado dinero a familiares y amigos para afrontar los 130 dólares que cuesta al día el tratamiento en una incubadora. Pero al poco tiempo el dinero se agotó y tuvieron que buscar una solución de emergencia.



Como informa el Daily News, Aruna y su marido decidieron construir, siguiendo la recomendación de un doctor, una caja de poliespán provista con agujeros y una bombilla de 60 vatios.



"Un médico nos explicó que si no podíamos mantener a nuestro bebé en el hospital debíamos intentar meterlo en una nevera con agujeros para la ventilación y una bombilla de 60 vatios para proporcionarle la cantidad adecuada de calor", explicó la madre de la pequeña.



Dicho y hecho. Con la esperanza de que habían tomado la decisión correcta, la pareja tuvo que poner una alarma para quitar a su bebé de la caja cada dos horas para vigilar la temperatura. Todos los días durante cinco meses.



"Fue horrible. No teníamos ni idea de si era lo correcto a hacer, pero teníamos que intentar algo. Estábamos aterrorizados si no hicimos nada que moriría, pero también éramos conscientes de que lo que estábamos haciendo no era exactamente seguro tampoco. Fue un momento muy angustiante", asegura la madre.