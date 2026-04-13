Australia rompe el techo militar con una mujer al mando del Ejército

Australia ha dado un paso sin precedentes nombrando a una mujer como máxima responsable de su Ejército por primera vez en la historia. La teniente general Susan Coyle va a asumir el cargo en julio, según ha confirmado el primer ministro Anthony Albanese. La actual Jefa de Capacidades Conjuntas sustituirá al jefe del Ejército, Simon Stuart, dentro de una reorganización de la cúpula de defensa.

Coyle tiene 55 años y se alistó en el ejército en el año 1987. El nombramiento no solo representa un avance simbólico, sino también estructural, porque se trata de la primera mujer que va a liderar cualquiera de las ramas de las Fuerzas de Defensa Australianas. Este cambio refleja una evolución progresiva en una institución que históricamente ha sido dominada por hombres.

Primera mujer como jefa del ejército

El nombramiento llega en un contexto especialmente delicado para las fuerzas armadas del país. En los últimos años, han salido a la luz múltiples denuncias por acoso sexual y discriminación sistemática, lo que ha generado presión para impulsar reformas profundas. Por este motivo, Australia busca reforzar su capacidad militar ante un entorno internacional cada vez más complejo.

Actualmente, las mujeres representan aproximadamente el 21 % del personal en las Fuerzas de Defensa Australianas y el 18,5 % de los puestos de alta dirección. Con el objetivo de avanzar hacia una mayor igualdad, las autoridades han fijado como meta alcanzar una participación femenina del 25 % para 2030. En este sentido, la llegada de Coyle al máximo cargo del Ejército se interpreta como un paso clave para acelerar ese proceso. El Gobierno confía en que este relevo contribuya a modernizar la institución, mejorar su cultura interna y fortalecer su preparación ante los desafíos del futuro.

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