Así son los misiles que podría usar Ucrania contra territorio ruso si se lo permite EEUU

El todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere dejar claras sus políticas antes de que llegue a la Casa Blanca Donald Trump. Su última decisión, aún sin confirmarse oficialmente es dar permiso a Ucrania para usar sus misiles en ataques a territorio ruso. Hablamos de misiles de largo alcance que pueden llegar a 300 kilómetros de distancia e impactar en 250 objetivos de todas estas zonas de Rusia, incluida la región de Kursk, donde hay soldados rusos y también norcoreanos.

Biden teme que Trump le imponga a Ucrania una paz desfavorable y busca permitirle usar esos misiles norteamericanos de largo alcance dentro de Rusia. Sobre todo para ayudar a defender el territorio ruso que ha conquistado y de ese modo si es necesario en dos meses, negociar de mejor manera. El riesgo está en la respuesta de Moscú y también de Corea del Norte si empiezan a caer los soldados que tienen ayudando a Putin.

El Kremlin ya ha respondido a Biden y dice que está "echando gasolina al fuego" en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Varios políticos rusos aseguran que con su decisión, el presidente de EEUU está poniendo al mundo "al borde de la Tercera Guerra Mundial". Si esta decisión es confirmada oficialmente por el Gobierno de Washington, "por supuesto es un nuevo aumento de la tensión y supone una situación cualitativamente nueva en la participación de Estados Unidos en este conflicto", ha remarcado Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hablado de estos rumores: "Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán".

"Tengo una gran esperanza de que Trump revierta esta decisión si se ha tomado, porque están arriesgando seriamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, lo que no beneficia a nadie", ha señalado la legisladora rusa Maria Butina. Un funcionario ruso ha instado a países europeos como Reino Unido y Francia a no seguir el ejemplo de Washington, advirtiendo sobre las consecuencias para la seguridad europea.

Este martes 19 de noviembre se cumplen 1000 días desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Desde el comienzo del conflicto, Ucrania ha recibido un gran apoyo de la Unión Europea, lo cual ha sido clave para que pueda hacer frente a Rusia. La UE ha puesto a su disposición. 108.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, mientras que la OTAN ha coordinado misiones de formación y asistencia militar valoradas en 40.000 millones de euros este año.

