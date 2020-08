Así está siendo la vuelta al cole en varios países europeos

La vuelta al colegio en España está cada vez más cerca y aún no existen indicaciones claras de cómo será. Padres, profesores y alumnos coinciden continúan inquietos y con muchas dudas en la cuenta atrás para el regreso a las aulas.

Son muchos los sectores que consideran que los colegios no están preparados para iniciar de forma segura el curso presencial ante la cantidad, cada vez mayor, de rebrotes de coronavirus. Así planean el inicio de las clases en algunos países europeos:

Alemania

La vuelta al colegio en Alemania se está realizando de forma gradual, de manera que a principios de agosto regresaron a las aulas los alumnos de seis de los 16 'Länder' alemanes, entre los que destacan Berlín y Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país. Para principios de septiembre lo habrá hecho el resto.

Cada 'Land' va a implantar sus propias normas, también en lo que se refiere al uso de mascarillas. En la mayoría de ellos, su uso es obligatorio en las zonas comunes de la escuela, mientras que en Renania se ha ampliado al interior de las aulas durante la clase.

En Berlín ya se registraron los primeros contagios, lo que llevó al cierre de una escuela. El Gobierno central alemán busca cómo apaciguar los efectos de la pandemia de coronavirus en la educación para evitar un cierre total de los colegios, por ello hay preparado un 'Plan B': garantizar que los profesores dispongan de ordenadores portátiles de trabajo y que todos los alumnos tengan acceso barato a internet.

Francia

El Gobierno francés ya decidió flexibilizar algunas medidas para que la vuelta de todos los alumnos sea posible el próximo curso escolar, lo que incluye relajar la regla de un metro de distancia "cuando no sea materialmente posible o no permita acoger a la totalidad de los alumnos".

Para la vuelta al cole, los alumnos de más de 11 años deben llevar mascarilla en los espacios cerrados, así como al aire libre y en sus desplazamientos cuando no se pueda garantizar una distancia de un metro. El personal de los centros igualmente tienen que llevar mascarilla cuando no se puede mantener esa separación pero no será obligatoria en las clases de preescolar (allí los niños no llevarán) o cuando se puede estar a al menos un metro de distancia en los colegios y liceos. Ese personal tendrá derecho a recibir dos mascarillas por cada día de presencia en el centro el próximo curso, que para los profesores comenzará el lunes 31 de agosto y para los alumnos el martes 1 de septiembre. Aunque el Ministerio pide que la jornada escolar se organice de forma que se eviten al máximo las concentraciones de escolares o de padres, se ha eliminado una directiva que instaba a limitar la mezcla entre diferentes clases o grupos.

Países Bajos

La vuelta al cole arranca este lunes en las provincias del norte de Países Bajos. Los colegios e institutos han comenzado a recibir a todos los alumnos a jornada completa, sin mascarillas ni distanciamiento entre los alumnos en el interior de las aulas, todo ello en pleno repunte del coronavirus.

El Gobierno holandés ha decidido no tomar ninguna medida radical para el arranque del nuevo curso y ha instado a todos los colegios a consultar con expertos externos si se necesita ventilación adicional.

En las regiones del sur de Países Bajos tendrán que esperar a la semana que viene para el inicio del curso y en la región central no comienza las clases hasta el 31 de agosto.