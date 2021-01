El corresponsal de Antena 3 Noticias en Estados Unidos, José Ángel Abad, narra así el asalto violento al Congreso

"Son unos gravísimos sucesos", afirma José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Noticias que narra lo que está sucediendo en el Senado y Congreso de los Estados Unidos desde este punto.

Decenas de miles de personas afines a Donald Trump mantienen rodeado el Congreso de los Estados Unidos. También han roto el perímetro de seguridad del Senado y algunos han conseguido entrar en el Congreso en donde se han visto cargas para intentar contener a la gente, lanzamiento de gases lacrimógeno, golpes y se han difundido imágenes en las que se ve a estas personas sentadas en los escaños y en el propio asiento de la presidencia del Congreso de los Estados Unidos.

Poco antes de esta situación, los seguidores del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encontraban con él en un último mitin cerca de la Casa Blanca. Trump les animaba a venir al Congreso de los Estados Unidos en donde se celebra la sesión para certificar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones de los Estados Unidos.

Son imágenes nunca vistas, sucesos históricos, que tienen lugar justo cuando se intenta certificar el resultado oficial de las elecciones en Estados Unidos y que conlleva la derrota de Donald Trump.

Minutos después de este mitin en la Casa Blanca, Donald Trump se negaba de nuevo a reconocer la victoria de Biden y también tuiteaba en contra de su propio vicepresidente Mike Pence, que se negaba a intervenir en contra del reconocimiento de la victoria de Joe Biden.

La sesión en las Cámaras estaba en marcha

Justo antes de este asalto se estaba desarrollando una sesión conjunta entre el Senado y el Congreso para certificar los votos llegados de todos los estados y reconocer la victoria de Joe Biden. Lo que pretendía Donad Trump y sus seguidores es que Mike Pence dejara de lado su rol protocolario en esta sesión y que adoptara un papel crítico que no reconociera la derrota de Donald Trump. En la sesión se ha llevado a cabo un debate y luego estaba prevista una votación en la que quedaría reconocida la victoria de Joe Biden, pero ahora no se sabe qué va a ocurrir con la sesión en marcha.

Los protagonistas de estos actos violentos en el Capitolio son seguidores de Donald Trump contra los no seguidores, no se trata de demócratas contra republicanos. Por vez primera el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y Mike Pence, vicepresidente de Trump, no han secundado al presidente y han dejado claro que no interferirán en lo reflejado por las urnas.

Dos semanas hasta la investidura

Faltan 14 días para llegar a la sesión de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero no se sabe ahora mismo cómo van a evolucionar los acontecimientos y estos comportamientos violentos.

El debate que se desarrolla puede durar varias horas y no se conoce cómo se van a suceder las próximas horas. Lo cierto es que los ánimos son de tensión, violencia y mucha incertidumbre de cara a los próximos pasos hasta que el demócrata Joe Biden llegue al poder.