Amputan una pierna al padre de Britney Spears por una infección bacteriana

La familia Spears, conocida por sus problemas familiares, ha tenido que enfrentarse a un nuevo contratiempo. El padre de Britney Spears, de 71 años, ha pasado por un episodio de salud grave que ha terminado con la amputación de una de sus piernas.

Medios estadounidenses como 'TMZ' y 'Page Six' han informado de que Jamie Spears, que durante 13 años fue tutor de la cantante, tuvo que enfrentarse a la cirugía a causa de una importante infección bacteriana.

La infección se desarrolló tras una operación de prótesis de rodilla y, a pesar de los numerosos esfuerzos médicos, Jamie no pudo deshacerse de ella. Pasó varias semanas ingresado en un hospital especializado en enfermedades infecciosas de la zona de Kentwood (Los Ángeles) luchando contra esta infección interna.

Llegó a someterse a cinco operaciones, pero ninguna tuvo éxito. Los médicos consideraron que la amputación era necesaria para salvarle la vida y se la practicaron hace aproximadamente un mes.

Britney, ¿más cerca de su familia?

La relación padre-hija de Britney y Jamie ha sido siempre muy complicada, especialmente en el contexto de la tutela legal. En el libro 'La mujer que soy', que la cantante publicó el pasado octubre, Britney relata precisamente esos duros años: "Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir. Me sacaban sangre cada semana. No podía darme un baño en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación".

Pero, algunos medios estadounidenses aseguran que, recientemente, la diva del pop ha mostrado signos de buscar una reconciliación con su padre y de reforzar lazos con su madre, Lynne, y su hermana, Jamie Lynn.

Algunas fuentes aseguran que la cantante habría reconocido en su círculo más íntimo que echa de menos a su padre y que se ha planteado ayudarle económicamente.

Por el momento, Britney ha dado el primer paso limando asperezas con su madre, Lynne Spears, y con su hermano mayor, Bryan. Ambos estuvieron presentes el pasado fin de semana en su fiesta de cumpleaños, celebrada en la casa de Cade Hudson, representante de la artista y y uno de sus grandes apoyos.