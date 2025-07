Un colono israelí mata al activista palestino que colaboró en el documental 'No Other Land'

En la Cisjordania ocupada, un colono israelí ha asesinado a un activista palestino. La víctima se trata de Odeh Hadalin, un activista que ayudó a grabar el documental 'No Other Land'.

En el momento del enfrentamiento, el atacante disparó varias veces. Los hechos han sido denunciados por el periodista y director de cine israelí Yuval Abraham. En su cuenta de 'X', ha detallado que los hechos ocurrieron en Masafer Yatta, una región ubicada al sur de Cisjordania, muy cerca de la frontera con Israel. "Un colono israelí acaba de disparar a Odeh Hadalin en los pulmones, un destacado activista que nos ayudó a rodar 'No Other Land' en Masafer Yatta. Los residentes identificaron a Yinon Levi, sancionado por la UE y EE. UU., como el autor de los disparos. Este es él en el vídeo disparando como un loco." relata el tweet. Después, el periodista agregó otro contundente mensaje: "Odeh ha muerto. Asesinado".

Levi fue sancionado en 2024 por participar en ataques contra civiles palestinos. En marzo de 2025, las autoridades israelíes liberaron a Hadam Ballal, codirector del documental. Todo ello, tras sufrir una paliza a manos de colonos al sur de Cisjordania, según detalla 'Efe'.

'No Other Land', el documental que se hizo con el Oscar en 2024

El documental 'No Other Land' profundiza en uno de los peores momentos del conflicto palestino-israelí. Esta obra audiovisual plasma la historia de Basel Adra, un joven activista palestino de Masafer Yatta, quien lucha desde su infancia contra la expulsión masiva por parte de las autoridades israelíes. Su historia refleja la erradicación a cámara lenta de los pueblos de esta región, donde los soldados israelíes derriban casas y expulsan habitantes. El periodista israelí Yuval Abraham le apoya en sus esfuerzos. No obstante, todo da un giro por la desigualdad entre ambos, ya que Basel vive bajo ocupación militar, mientras que Yuval vive sin restricciones.

'No Other Land', dirigida por Yuval Abraham, Basel Adra, Hadam Ballal y Racuhel Szor, se llevó en 2024 el Premio Oscar al mejor largometraje documental. Además, se llevó otros galardones como en los Premios del Cine Europeo o el Festival Internacional de Berlín, entre otros.

El drama humanitario en Gaza

Todo esto ocurre en un contexto en el que Gaza vive una cruda realidad, donde el hambre se ha vuelto insoportable. Al menos 875 palestinos han perdido la vida mientras procuraban conseguir alimento. Asimismo, más de 59.000 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza y 18.000 eran niños, según datos de Naciones Unidas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que España enviará alimentos a la franja: un total de 12 toneladas transportados en avión A400M.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.