Las tres noticias más importantes de este lunes 11 de marzo

Zidane: "Vamos a cambiar cosas para el próximo año. Lo vamos a ver con el presidente"

El técnico francés fue presentado por segunda vez como nuevo entrenador del Real Madrid. "No me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido de las cosas que hicimos mal. Estoy feliz de volver y lo que quiero es trabajar. Quiero poner el club dónde debe estar", aseguró Zidane.

Ciudadanos achaca a "prisas mediáticas" la publicación de los resultados de las primarias en Castilla y León

Francisco Igea ha aseverado, no obstante, que su intención es que la "potencia" que considera que ha adquirido durante la campaña de las primarias su "mensaje de regeneración" no se pierda.

Se cumplen 15 años desde el 11-M

Este lunes se cumplen 15 años del peor atentado jamás vivido en España. Explosiones en cuatro trenes de cercanías en Madrid acabaron con la vida de 192 personas y provocaron más de 1.500 heridos en lo que fue el primer atentado yihadista en Europa.