Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Todos los vecinos de Linares en Jaén jugarán en común el número 41.935 en la Lotería de Navidad

El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías mantienen esta tradición solidaria que se remonta al año 1994.

El d&eacute;cimo de Linares

El décimo de LinaresAntena 3 Andalucía

Publicidad

Elena Álvarez
Publicado:

41.935 es el número que todos los vecinos de la ciudad jienense de Linares jugaran en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El Ayuntamiento y la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías han puesto en marcha, un año más, esta peculiar acción solidaria que consiste en que todos los lugareños jueguen el mismo número de la Lotería Nacional el próximo 22 de diciembre.

Esta iniciativa se remonta a 1994 cuando se produjo la crisis de Santana Motor, clave en la economía linarense. Desde entonces, se mantiene gracias a la colaboración entre el Consistorio y la corporación cofrade y materializado con el convenio firmado entre ambas partes por María Auxiliadora del Olmo, alcaldesa de Linares y Juan Francisco Cuevas, presidente de la Agrupación.

El Gordo se repartirá entre la población

Susana Ferrer, concejala-delegada de Cultura ha sido la encargada de presentar el número que jugarán en común este año sus conciudadanos. Se trata del 41.935 y del que ya se han adquirido conjuntamente 45 décimos. Cada linarense, de los 57.114 habitantes censados en la ciudad, jugará la cantidad aproximada de 0,016 euros. En el supuesto de que el 41.935 resultase agraciado con el primer premio del sorteo, éste se repartirá entre la población. En el caso de que tocara un premio de distinta categoría al Gordo, el dinero sería entregado a las obras sociales que determinasen tanto el Ayuntamiento de Linares como el Pleno de la Agrupación de Cofradías.

"Este año, este número adquiere un significado especial porque vemos el crecimiento progresivo de la población de Linares, ya que el padrón ha subido en casi mil habitantes con respecto a las mismas fechas del año anterior", señalaba Ferrer.

Por otro lado, esta iniciativa que surgió con el fin de dar apoyo e ilusión a la ciudad en unos momentos difíciles se presenta este año a unos días de que un coche vuelva a salir de la renovada Santana "un momento histórico" indicaba la edil del ayuntamiento añadiendo que el 41.935 "es un símbolo de ilusión y esperanza por todo lo bueno que está por venir".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso

Las voces del Gordo de la Navidad, sus trucos, consejos y miedos

El décimo de Linares

Todos los vecinos de Linares en Jaén jugarán en común el número 41.935 en la Lotería de Navidad

Pista a pista, en Lugo, el Gordo se esconde en las calles: "El premio es participar"

Pista a pista, en Lugo, el Gordo se esconde en las calles: "El premio es participar"

Empleados y propietarios de la gasolinera La Chasnera en el km 54 de la autopista TF-1 del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife) celebran que varios números vendidos en este establecimiento han sido agraciados con un tercero, dos cuartos y un quinto premio en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025: estas son las mejores estrategias para comprar décimos en grupos

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Lotería de Navidad 2022: Cómo evitar estafas
Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025: Cómo evitar estafas y fraudes en la compra de décimos

Todo lo que debes saber para evitar ser estafado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Cupón Diario y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 17 de diciembre de 2025

Bombos del Sorteo Lotería de Navidad

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad