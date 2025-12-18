Todos los vecinos de Linares en Jaén jugarán en común el número 41.935 en la Lotería de Navidad

41.935 es el número que todos los vecinos de la ciudad jienense de Linares jugaran en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El Ayuntamiento y la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías han puesto en marcha, un año más, esta peculiar acción solidaria que consiste en que todos los lugareños jueguen el mismo número de la Lotería Nacional el próximo 22 de diciembre.

Esta iniciativa se remonta a 1994 cuando se produjo la crisis de Santana Motor, clave en la economía linarense. Desde entonces, se mantiene gracias a la colaboración entre el Consistorio y la corporación cofrade y materializado con el convenio firmado entre ambas partes por María Auxiliadora del Olmo, alcaldesa de Linares y Juan Francisco Cuevas, presidente de la Agrupación.

El Gordo se repartirá entre la población

Susana Ferrer, concejala-delegada de Cultura ha sido la encargada de presentar el número que jugarán en común este año sus conciudadanos. Se trata del 41.935 y del que ya se han adquirido conjuntamente 45 décimos. Cada linarense, de los 57.114 habitantes censados en la ciudad, jugará la cantidad aproximada de 0,016 euros. En el supuesto de que el 41.935 resultase agraciado con el primer premio del sorteo, éste se repartirá entre la población. En el caso de que tocara un premio de distinta categoría al Gordo, el dinero sería entregado a las obras sociales que determinasen tanto el Ayuntamiento de Linares como el Pleno de la Agrupación de Cofradías.

"Este año, este número adquiere un significado especial porque vemos el crecimiento progresivo de la población de Linares, ya que el padrón ha subido en casi mil habitantes con respecto a las mismas fechas del año anterior", señalaba Ferrer.

Por otro lado, esta iniciativa que surgió con el fin de dar apoyo e ilusión a la ciudad en unos momentos difíciles se presenta este año a unos días de que un coche vuelva a salir de la renovada Santana "un momento histórico" indicaba la edil del ayuntamiento añadiendo que el 41.935 "es un símbolo de ilusión y esperanza por todo lo bueno que está por venir".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.