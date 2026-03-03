Euromillones: Resultado de hoy martes 03 de marzo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 03 de marzo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta del Euromillones cuesta 2,50 euros.

El sorteo se celebra todos los martes y viernes. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

La normativa del sorteo de Euromillones advierte que cuando se alcancen los 190 millones de bote máximo, éste se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si en ninguno de ellos hay un acertante de la máxima categoría, la suma del bote de Euromillones del sorteo del martes 8 de octubre se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

