Dónde ha caído el bote de 116,5 millones de euros de La Primitiva, el de 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Este lunes 2 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 2 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 12, 15, 38, 42 y 44, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de BARAKALDO (Bizkaia), situada en Gabriel Aresti, 5; en la nº 2 de SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (Madrid), situada en Plaza Juan Carlos I, 2 c/v Félix Sanz, 19; y en el Despacho Receptor nº 81.330 de MONCADA (Valencia), situado en Badía, 55.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 2 de marzo de 2026 ha sido para el número11, 15, 18, 20, 30 y 46, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 4. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 8 416 993.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 118.000.000,00 de euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de RONDA (Málaga), situada en Carrera Espinel, 15; en el Despacho Receptor nº 57.995 de MIERES (Asturias), situado en Doctor Fleming, 3; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 32.270 de SAN FULGENCIO (Alicante), en la Administración de Loterías nº 36 de ZARAGOZA, en la nº 520 de MADRID y en la nº 479 de MADRID

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 2 de marzo son los siguientes: 01 08 11 14 18 35 y al dream 3. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 2 de marzo de 2026 es el 98741. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 042 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 2 de marzo de 2026 es 04, 07, 09, 12, 14, 18, 22, 23, 34, 35, 39, 42, 46, 47, 61, 68, 73, 75, 77, 80.

