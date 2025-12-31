Todos los premios de la Lotería del Niño 2026

El próximo 6 de enero de 2026, con la llegada de los Reyes Magos, millones de españoles volverán a soñar con la suerte en el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. Tras la gran expectación generada por la Lotería de Navidad, este sorteo ofrece una última oportunidad para cerrar las fiestas navideñas con ilusión, repartiendo 770 millones de euros en premios a quienes participen en la cita que se celebra cada año a mediodía en Madrid.

Aunque la premiación respeta la tradicional estructura de años anteriores, los participantes deberán conocer bien la lista completa de premios para saber qué pueden ganar y con qué combinación de números. Además de los premios principales, hay miles de premios complementarios que multiplican las posibilidades de recibir alguna cantidad de dinero.

Premios principales

En la Lotería del Niño 2026, los premios mayores siguen siendo el gran atractivo del sorteo. Por cada serie, estos son los importes oficiales:

Primer premio o “Premio Gordo” : 2.000.000 euros por serie, equivalente a 200.000 euros por décimo .

: 2.000.000 euros por serie, equivalente a . Segundo premio : 750.000 euros por serie, equivalente a75.000 euros por décimo.

: 750.000 euros por serie, equivalente a75.000 euros por décimo. Tercer premio: 250.000 euros por serie, equivalente a 25.000 euros por décimo.

Premios complementarios y secundarios

Además de los premios principales, el sorteo reparte miles de premios secundarios que amplían las posibilidades de recibir dinero en función de terminaciones o aproximaciones:

20 premios de 3.500 euros por coincidencia en 4 cifras.

por coincidencia en 4 cifras. 1.400 premios de 1.000 euros por coincidencia en 3 cifras.

por coincidencia en 3 cifras. 5.000 premios de 400 euros por coincidencia en 2 cifras.

Aproximaciones: