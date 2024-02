Sorteo de San Valentín de la ONCE hoy, en directo: Comprobar cupón de este miércoles 14 de febrero

El Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE ya ha llegado. Hoy, 14 de febrero, se celebra el día del amor. ¿Serás tú uno de los afortunados en este día tan especial? No importa si no estás enamorado, lo importante es celebrar con los seres queridos, no tienen que ser pareja, también pueden ser padres, madres, hijos, amigos…

Si eres uno de los que ya ha comprado un décimo del sorteo de San Valentín, cruza los dedos y... ¡Que la suerte te acompañe!

Sigue aquí en directo el Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE, minuto a minuto. ¡Mucha suerte!