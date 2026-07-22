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Sorteo de Oro

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja del jueves 23 de julio de 2026

Por primera vez el Sorteo de Oro repartirá premios por valor de 7 millones de euros. Síguelo en directo en Antena 3 Noticias.

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja del jueves 23 de julio de 2026 Antena 3 Noticias

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El jueves 23 de julio tendrá lugar, este año desde Granada, el Sorteo de Oro anual de la Cruz Roja 2026.

En esta 47 edición se repartirán 23.400 premios, el doble que el año anterior, con un valor conjunto de 7 millones de euros.

La recaudación se destina a financiar los programas sociales y humanitarios de Cruz Roja en España.

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

¿A qué hora es el sorteo y desde dónde se podrá seguir? El sorteo, que dará inicio a las 19:30, se podrá seguir minuto a minuto desde Antena 3 Noticias.

En un directo especial podrás conocer al momento los números premiados y comprobar tus décimos.

Premios Sorteo de Oro Cruz Roja 2026

Para participar sólo hay que comprar un décimo por 6 euros.

Los premios se distribuyen de la siguiente forma:

  • 1º premio 3.000.000 €
  • 2º premio 1.000.000 €
  • 3º premio 500.000 €
  • Tres 4º premios 250.000 €
  • Tres 5º premios 100.000 €

También tendrán premio todos los números anteriores del resto de series, los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios y los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.

Y como novedad, este año, también serán premiados los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con las del número ganador.

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Loterías

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja del jueves 23 de julio de 2026

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Dónde han caído los 38 millones del bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 21 de julio de 2026

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ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 21 de julio de 2026 en directo

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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026

Euromillones comprobar
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 21 de julio de 2026

Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 39,5 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 20 de julio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este lunes 20 de julio y dónde han sido validados.

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de julio de 2026

El EuroDreams de hoy, lunes 20 de julio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 22-26-36-12-11-8 y al dream 1 .

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 20 de julio de 2026

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupon diario y Super Once hoy lunes 20 de julio de 2026

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 20 de julio de 2026

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