Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja del jueves 23 de julio de 2026

El jueves 23 de julio tendrá lugar, este año desde Granada, el Sorteo de Oro anual de la Cruz Roja 2026.

En esta 47 edición se repartirán 23.400 premios, el doble que el año anterior, con un valor conjunto de 7 millones de euros.

La recaudación se destina a financiar los programas sociales y humanitarios de Cruz Roja en España.

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

¿A qué hora es el sorteo y desde dónde se podrá seguir? El sorteo, que dará inicio a las 19:30, se podrá seguir minuto a minuto desde Antena 3 Noticias.

En un directo especial podrás conocer al momento los números premiados y comprobar tus décimos.

Premios Sorteo de Oro Cruz Roja 2026

Para participar sólo hay que comprar un décimo por 6 euros.

Los premios se distribuyen de la siguiente forma:

1º premio 3.000.000 €

2º premio 1.000.000 €

3º premio 500.000 €

Tres 4º premios 250.000 €

Tres 5º premios 100.000 €

También tendrán premio todos los números anteriores del resto de series, los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios y los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.

Y como novedad, este año, también serán premiados los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con las del número ganador.

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