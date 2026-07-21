Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 21 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy martes 21 de julio de 2026 con un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). Para poder acceder a los premios de La Bonoloto es necesario abonar el importe de 1 euro, que serían dos apuestas de 0,50 cada una.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 21 de julio de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026

Euromillones comprobar

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026

Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 39,5 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 20 de julio de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de julio de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 20 de julio de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 07 11 14 22 41 y 44, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 5. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

Cupón Diario y Super Once
Loterías

ONCE: Resultado del Cupon diario y Super Once hoy lunes 20 de julio de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón diario y Super Once de hoy, lunes 20 de julio de 2026.

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 20 de julio de 2026

Lotería

Dónde han caído el bote de 19 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 19 de julio de 2026

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 19 de julio de 2026

Publicidad