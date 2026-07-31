Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

El Sorteo Extraordinario de Agosto es uno de los grandes eventos de la Lotería Nacional, ya que cada verano reúne a miles de personas que quieren probar suerte para conseguir uno de sus grandes premios.

Al tratarse de un sorteo extraordinario, despierta más interés que los sorteos habituales porque las cantidades que reparte son mayores.

Si estás pensando en participar, aquí encontrarás información de los premios, la fecha y hora del sorteo, así como otros detalles que conviene que conozcas antes de adquirir un décimo.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional reparte miles de premios por toda España. Entre los principales, destacamos:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

Extracciones de 5 cifras, 12 extracciones: 7.500 euros por décimo

Extracciones de 4 cifras, 4 extracciones: 375 euros por décimo

Extracciones de 3 cifras, 11 extracciones: 75 euros por décimo

Reintegros

Esta distribución de premios hace que muchos décimos resulten premiados, aumentando las probabilidades de ganar frente a otros sorteos. Podrás cobrar premios de hasta 2.000 euros en Administraciones, pero si son mayores en entidades bancarias.

Recuerda que los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de IRPF. A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente. El primer premio, de 150.000 euros, tiene una retención de 22.000 euros, por lo que el ingreso neto es de 128.000 euros. Los premios segundo y tercero resultan exentos íntegramente.

¿Cuándo se celebra el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Agosto se celebra el sábado 1 de agosto de 2026 a las 13:30h, en el Salón de Sorteos de Madrid.

Si quieres probar suerte, compra un décimo antes de esta fecha. Su precio es de 15 euros, el habitual en los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional.