Horario y dónde seguir el Sorteo extraordinario de agosto del sábado 1 de agosto 2026 de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Agosto llega cada verano en pleno ambiente de vacaciones, entre sol, playas y viajes. Es una de las citas más esperadas de la Lotería Nacional, donde muchos juegan su décimo con la ilusión de que la suerte también se vaya de vacaciones con ellos.

¿Sabes cuándo se celebra y qué premios reparte? ¡Te lo contamos todo!

¿A qué hora y dónde se celebra el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

¡Apunta! El sábado 1 de agosto se celebra este sorteo extraordinario, a las 13:30 en el Salón de Sorteos de Madrid.

El precio del décimo para este sorteo es de 15 euros, 5 euros menos que el Sorteo Extraordinario de Vacaciones.

Y, precisamente por tratarse de un elemento tan importante durante el verano, conviene cuidarlo bien, puesto que un décimo deteriorado puede llegar a ser imposible de cobrar.

En esta época del año el riesgo aumenta por el calor, el agua y los descuidos propios de las vacaciones. Para evitar problemas, es recomendable no dejarlo en el salpicadero o la guantera del coche; guardarlo en un lugar oscuro, fresco y seco; no llevarlo a zonas de baño y protegerlo siempre con una funda rígida o un sobre de papel.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

¿Quieres saber cuántos premios reparte el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional? Estos son los principales:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

Extracciones de 5 cifras, 12 extracciones: 7.500 euros por décimo

Extracciones de 4 cifras, 4 extracciones: 375 euros por décimo

Extracciones de 3 cifras, 11 extracciones: 75 euros por décimo Reintegros

La forma en la que se reparten los premios hace que un mayor número de décimos tenga posibilidades de resultar agraciado, lo que incrementa las opciones de ganar en comparación con otros sorteos.

En cuanto a la fiscalidad, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de IRPF.

A partir de esa cifra, se aplica una retención del 20% sobre el importe que excede ese límite.

En el caso del primer premio, de 150.000 euros, la retención es de 22.000 euros, por lo que el importe neto a recibir es de 128.000 euros. El segundo y el tercer premio están completamente exentos de impuestos.