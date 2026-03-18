Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 18 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles 18 de marzo de 2026.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 18 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 18 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Euromillones
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 17 de marzo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 17 de marzo de 2026 en directo

Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 17 de marzo de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 17 de marzo de 2026 es el 04, 11, 13, 22, 39 y 43, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 9. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.300.000 euros.

Sorteo de La Primitiva
Lotería

¿Qué hacer y cómo actuar si te tocan los 126 millones de 'La Primitiva'?

'La Primitiva' ha entregado en Salamanca el mayor bote de su historia. Los vecinos aseguran que desearían estar en la piel del acertante, pero para que el premio no se torne un regalo envenenado es aconsejable escuchar a los expertos.

Administración de Lotería

Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio de la historia del sorteo

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 126 millones de La Primitiva, de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Publicidad