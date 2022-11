Sorteo 11/11 ONCE 2022 en directo: Comprobar cupón y resultado hoy 11 de noviembrE

En el sorteo del 11/11 de la ONCE de hoy viernes 11 de noviembre se reparten 11 premios extra de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Si no has ganado los 11 millones del primer premio con tu cupón del once del once, este premio adicional puede ser un gran consuelo. Y por si fuera poco, la lotería de hoy reparte 1.309 premios de 2.000 euros.