Ya conocemos el resultado del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2020 de hoy miércoles 1 de enero. El primer premio del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha sido el 07.911. El número premiado con el segundo premio del sorteo extrardinario de Navidad de la ONCE dotado de 40.000 euros ha sido el 78.635. El tercer premio del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE ha sido el 95457.

Estos son los números premiados con 100 euros en el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020: 17.646, 08.297, 40.730, 75.464, 76.762, 77.047, 02.005, 23.871, 85.324, 52.215, 82.005, 37.273,18.850, 80.895, 89.133, 62.317, 12.332, 27.048, 97.583, 63.065, 57.060, 22.152, 00.956, 08.006, 97.888, 78.684, 38.537, 32.269, 23.923, 20.259, 38.238, 07.642, 45.373, 09.932, 18.226, 91.477, 03.786, 52.256, 41.298, 13.069, 63.012, 85.512, 55.156, 94.329, 30.187, 12.105, 72.545, 00.473, 31.795, 50.889, 29.359, 07.486, 27.346, 33.100, 19.399, 95.185, 82.350, 07.757, 53.837, 11.106, 30.985, 50.276, 77.683, 57.619, 00.575, 39.004, 83.173, 64.725, 75.895, 42.442, 08.509, 78.105, 52.095, 21.883, 52.924, 74.031, 12.438, 42.591, 01.075, 29.471, 65.609, 78.675, 35.630, 63.936, 99.366, 78.314, 32.833, 82.615, 73.331, 58.175, 50.038, 13.157, 84.217, 97.143, 97.391, 48.383, 27.872, 37.758, 56.919, 57.964, 24.405, 53.896, 79.579, 78.021, 01.902, 74.240, 53.549, 86.292, 68.659, 34.621, 89.102, 47.310, 31.640, 77.442, 55.674, 67.764, 45.524, 34.854, 44.227, 64.950, 74.183, 22.869, 82.042, 27.489, 60.025, 52.615, 87.882, 97.967, 84.271, 09.151, 59.930, 74.905, 27.021, 13.234, 54.673, 16.404, 10.696, 95.545, 84.974, 92.430, 23.964, 45.111, 43.473, 18.657, 73.866, 51.177, 77.223, 50.182, 25.579, 50.427.

El sorteo de hoy del Cupón Extra de Navidad de la ONCE es uno de los sorteos navideños más esperados. La ONCE reparte en este sorteo extraordinario 75 primeros premios de 400.000 euros, además de 47 millones de euros en premios.

Con tu número del sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE podrás optar a uno de los 75 primeros premios de 400.000 € a todas las series de un mismo número de 5 cifras. También se reparte un primer premio adicional con 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional del sorteo extraordinario de la ONCE que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de cinco cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.