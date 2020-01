Estos han sido los números premiados en el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020: El primer premio ha agraciado al número 07.911 con una cuantía de 400.000 euros. El segundo premio dotado con 40.000 euros a todas las series ha caído en el número 78.635. El tercer premio del sorteo de Navidad de la ONCE dotado con 20.000 euros ha agraciado al número 95.457. Además, se han repartido 150 premios de 100 euros. Esperamos que la suerte te haya acompañado en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE de hoy. Esta noche volveremos para los sorteos de la ONCE del miércoles 1 de enero del Cupón Diario y el Super Once. ¡Hasta la próxima!