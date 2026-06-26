Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 26 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 26 de junio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot de la ONCE Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de junio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 26 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy viernes 26 de junio de 2026 en directo

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de junio de 2026

Euromillones comprobar
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 25 de junio de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de junio de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 25 de junio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 01 04 11 16 17 38 y al dream 1.

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de junio de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 25 de junio de 2026 es el 03 10 15 33 37 40, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 5. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 17.500.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 25 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy jueves 25 de junio de 2026

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de junio de 2026

Publicidad