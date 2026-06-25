Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 25 de junio de 2026

Este jueves 25 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 25 de junio de 2026 es el 03 10 15 33 37 40, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 5. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 17.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 791 479, premiado con 1 millón de euros.

Sin acertantes del premio especial.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 25 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 02 09 26 34 37 47, siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 49.025 de RIBADEO (LUGO), situado en Avenida de Galicia, 31 y en el nº 71.070 de PALOMARES DEL RÍO (Sevilla), situado en Iglesia, 34.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 25 de junio de 2026 ha agraciado al número 01 04 11 16 17 38 y el dream 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 25 de junio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 31608. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 39275. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 3, 8 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 25 de junio de 2026 es el 61941 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 50 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 25 de junio de 2026 es 01 09 12 16 22 24 25 30 45 49 50 53 57 58 61 62 63 74 78 81.

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